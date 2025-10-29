Alma Córdoba salió campeona Panamericana de Padel

AHORA

Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Alma Córdoba junto a todo el equipo de la Selección Argentina de Pádel, lsalieron campeonas Panamericanas de Pádel.

El torneo se jugó en Santiago de Chile y Alma junto a la Selección jugaron las semifinales ante México y le ganaron 2-0. La final fue contra El poderoso Brasi a quién le ganaron también 2 a 0.

Alma es lujanense y ya es parte de la selección argentina de pádel. El equipo técnico estuvo formado por: Los DT sebastian propato, Cecilia Reiter.

El Preparador físico, Javier blanco.

