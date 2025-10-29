Miércoles 29 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 17°C
  • H: 63%
  • P: 1026
  • V: Sudeste

AHORA

Alma Córdoba salió campeona Panamericana de Padel

Deportes, Pádel.



Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Alma Córdoba junto a todo el equipo de la Selección Argentina de Pádel, lsalieron campeonas Panamericanas de Pádel.

El torneo se jugó en Santiago de Chile y Alma junto a la Selección jugaron las semifinales ante México y le ganaron 2-0. La final fue contra El poderoso Brasi a quién le ganaron también 2 a 0.

Alma es lujanense y ya es parte de la selección argentina de pádel.  El equipo técnico estuvo formado por: Los DT sebastian propato, Cecilia Reiter.
El Preparador físico, Javier blanco.

Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.