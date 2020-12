Alberto Tornatore en la cuenta regresiva

La cuenta regresiva dice que aún faltan 50 días. Y que estos serán los más expectantes de cara a la 2ª Edición del SARR 2021.

A partir de ahora la adrenalina fluye. Todos quieren ser de la partida. Todos quieren arribar a la Meta Final. El desafío está planteado para más de un centenar de participantes de diversas latitudes. Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú; y por supuesto de toda la República Argentina, tendrán representantes desde la Hora “0” del South American Rally Race 2021.

Los bonaerenses Alberto Tornatore y su navegante Analía Álvarez; esperan cumplir con los tiempos necesarios para el armado y posterior test de su flamante Buggy, que ha sido especialmente diseñado para la especialidad “rally raid”.

Este auto no solo será novel para éste SARR 2021, sino que también tendrá una motorización estándar de la marca Volkswagen. El Piloto da cuenta de que será una gran competencia no solo para él, sino también para todos los que sean de la partida. Ambos tripulantes se muestran optimistas acorde a sus experiencias en la especialidad, como así también en el conocimiento de los terrenos donde transitará la carrera.

Alberto Tornatore: “No ha sido fácil en tiempos de pandemia el armado del Buggy. A decir verdad nada ha sido fácil para la gran mayoría de nosotros. Esperamos torcer la suerte y dejar atrás este 2020, para hacer lo que nos gusta en el South American Rally Race”.

Quién también quiere sumar valor agregado a los más de 3000 km de pura competencia, es el trasandino Francisco “Pancho” Massú. El Piloto chileno, conocedor de la geografía Argentina en distintas ocasiones, buscará ser protagonista en una Categoría estelar como lo es la “T3.1”. Allí se medirá con un gran número de participantes tan veloces como él.

Francisco “Pancho” Massú: “Estamos en los últimos preparativos para el SARR 2021. En Argentina ya he corrido en Moto, Quad, Auto T1; en esta ocasión iré en el UTV (Can Am Maverick X3). Estuvimos probando en el Atacama Rally (Chile) en noviembre pasado. Esperamos realizar una última prueba en Enero para definir unos detalles ya de cara a la carrera. Ojalá que podamos traer un Podio para mi Chile”.

Desde Bolivia confirmó su presencia Fabrico Fuentes. El Piloto “Moto M1” de Villa Monte (Tarija) estará asumiendo el compromiso de ser un gran animador, repitiendo lo hecho en la edición pasada. Tarea que no le será fácil, teniendo en cuenta que desde su país de origen habrá varios representantes veloces.

Fabricio Fuente: “Estaremos presente como lo hice en la edición pasada. Esperamos estar a la altura de la exigencia que tendrá este South American Rally Race. Nos hemos preparado para ello. Sabemos que será un duro desafío. Ojalá que podamos cumplir con nuestras expectativas. Las mías y la de mi gente”.

Visite nuestra web southamericanrallyrace.com

Agradecemos vuestra difusión

PRENSA SARR 2021

Pablo A. Arce: +5492664974444

Publicado el martes 29 de diciembre de 2020