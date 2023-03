Alberto Fernández en Luján: «Necesitamos terminar con los desencuentros»

El presidente Alberto Fernández expresó este sábado en Luján que la Argentina «necesita terminar con los desencuentros y recuperar la paz» así como «terminar con el narcotráfico y trabajar por los caídos».

Así lo indicó en nuestra ciudad con el compromiso “Ni un pibe, ni una piba menos por la droga”, una campaña impulsada por la Federación de Hogares de Cristo que preside el cura José María “Pepe” Di Paola y de la que también participó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de otros dirigentes políticos, sindicales y sociales.

En ese contexto, Fernández confesó que estuvo «muchos años enojado con la Iglesia porque la veía muy alejada de los pobres y de sus necesidades».

Sobre el flagelo de la droga y el narcotráfico en los sectores más necesitados, Fernández reflexionó: «Está claro que hay que estar presente y que la presencia militar y policial no es suficiente. Está claro que lo que más falta hace es que desaparezcan los corruptos que se han enquistado en el Estado».

«Algún día se lo dije a Francisco cuando era Bergoglio, y él me dijo que no podía hacer mucho en ese entonces. Cuando lo vi por primera vez como Francisco le dije ‘ahora no tiene excusa, es el jefe de la Iglesia’, y la verdad es que hizo algo maravilloso. A mí me volvió a hacer creer en la Iglesia», relató el mandatario.

«Así como lo hizo Cristina en 2013, lo estamos haciendo ahora. Pensamos lo mismo, creemos lo mismo», aseguró.

Publicado el sábado 11 de marzo de 2023