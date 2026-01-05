Alarma y refuerzos por un incendio fuera de control en Ruta 5

AHORA

Publicado el lunes 5 de enero de 2026

Un incendio de pastizales de gran magnitud se desató este lunes en la autopista Ruta 5, a la altura del kilómetro 70, mano a Luján, y provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Según informaron fuentes policiales, trabajan varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, con el acompañamiento de Defensa Civil, debido al riesgo de

Un incendio de pastizales de gran magnitud se desató este lunes en la autopista Ruta 5, a la altura del kilómetro 70, mano a Luján, y provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, trabajan varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, con el acompañamiento de Defensa Civil, debido al riesgo de propagación del fuego en una zona con presencia de montes.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que la dirección e intensidad del viento es muy variable, situación que obligó a solicitar refuerzos, ya que el incendio presenta peligro de expansión.

De acuerdo a los primeros datos oficiales, el foco ígneo se habría iniciado por una quema de basura al costado de la colectora sur, mano a Jáuregui.

Al momento del último reporte, continúan llegando más unidades al lugar, mientras se desarrollan las tareas para contener el avance de las llamas.

