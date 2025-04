Ajedrez: Finalizó el Tercer Abierto Internacional de FAOGBA

El Municipio de Luján informó que con casi un centenar de participantes, este martes finalizó el Tercer Abierto Internacional de la Federación de Ajedrez del Oeste del Gran Buenos Aires (FAOGBA), que se desarrolló en las ciudades de Luján y General Rodríguez entre los pasados 2 y 8 de abril.

“El balance del torneo es muy positivo porque una vez más demostramos que Luján está preparado para organizar eventos de alcance internacional, y que dispone de una oferta de servicios a la altura de lo que demandan este tipo de propuestas. Durante tres días nos visitaron ajedrecistas de altísimo nivel y eso es sin dudas un estímulo importante para que nuestros chicos y jóvenes se acerquen al deporte y se animen a practicarlo”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

El evento tuvo su jornada inaugural el miércoles 2 de abril con unas partidas simultáneas disputadas en la plaza Belgrano, frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, que fueron acompañadas por el Intendente Leonardo Boto, su par de General Rodríguez, Mauro García, y la ajedrecista Carolina Luján, Maestra Internacional absoluta y Gran Maestra Femenina de la Federación Internacional de Ajedrez.

El jueves 3 y el viernes 4 la competencia se trasladó al Polideportivo Municipal de Luján, mientras que el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8 las partidas se jugaron en Polideportivo Municipal de General Rodríguez.

El torneo convocó a los mejores jugadores del país y la región como Sandro Mareco -actual campeón argentino-, Diego Flores -siete veces campeón argentino y representante nacional en siete copas del mundo-, Florencia Fernández -maestra internacional y pentacampeona argentina-, y Milagros Brizzi -maestra internacional-.

También estuvieron presentes el gran Maestro español y reconocido streamer de la disciplina José “Pepe” Cuenca, además de ajedrecistas destacados de Uruguay, Brasil, Chile, México y Ecuador.

El Abierto incluyó dos torneos, el Torneo Masters -que repartió tres millones de pesos en premios y sumó puntos para el ranking FIDE-, y el Torneo Amateur -que reunió a decenas de ajedrecistas aficionados que aprovecharon la oportunidad de participar en un evento de relevancia-. En ambos casos, las competencias fueron mixtas y sin límite de edad.

En el Torneo Masters se coronó campeón el brasileño Renato Quintiliano, seguido por el ibérico José “Pepe” Cuenca y el argentino Gonzalo Saldano. En tanto, el podio del Torneo Amateur se completó con Abril Amarilla, Stanley Roldán Ramos y el lujanense Alexis Fretes. La participación local también tuvo como protagonista destacado a Marcelo Gutiérrez, premiado en la Categoría Senior (supra 60) del Torneo Masters.

“Fue un evento histórico no solo porque no hay demasiadas competencias de este nivel fuera de la ciudad de Buenos Aires sino también por el hecho inédito de haber sido organizado por dos ciudades, lo cual abre el camino para replicar la experiencia y seguir sumando esfuerzos que promuevan el deporte. También contamos con el acompañamiento de auspiciantes importantes, muchos de ellos no tradicionales, que nos permitieron romper estereotipos. La experiencia de los jugadores fue muy buena y las devoluciones también. Estamos muy contentos”, valoró por su parte Carolina Luján, miembro organizadora del torneo.

Cabe destacar que las principales partidas fueron seguidas en vivo por miles de personas a través de diversos canales especializados en la disciplina.