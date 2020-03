Realizan controles de circulación en la calle: Ya hay detenidos

La policía lleva a cabo controles de prevención y circulación de la población en las calles del Partido de Luján.

Los trabajos se realizan en el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. Controlan que los niños no circulen, los vecinos vayan a comprar solamente a comercios cercanos y de forma individual y se respetan las medidas establecidas.

«Que la gente grande se cuide que es la más propensa a no soportar el virus, más con antecedentes de salud cardíacos, respiratorios. Por favor que tomen conciencia que los estamos cuidando aunque no lo sepan, no lo vean, no lo entiendan», le expresó una fuente policial a Luján en Línea.

EMPEZARON LAS DETENCIONES

Dos hombres con domicilio en el barrio Lanusse fueron trasladados desde las calles San Martín y Constitución por violar la cuarentena obligatoria.

Por otro lado, un sujeto masculino de 40 años fue detenido en Gálvez y Colectora por no respetar la cuarentena y circular en una moto con pedido de secuestro.

