Agustina Torres: «Como peronistas considero que nos tenemos que hacer cargo de las demandas»

La concejal del Frente de Todos, Agustina Torres, habló sobre sus expectativas de cara al año legislativo 2019. En ese sentido, expresó que llegar al Concejo Deliberante es muy importante y aseguró que las bases también pueden llegar a estos lugares. «Siempre parece como que está todo arreglado y no, a veces llegamos, los movimientos llegamos, las bases llegamos, los que pintamos las paredes, a veces llegamos».

En cuanto a sus expectativas aseguró que tiene muchas, y que ellos como Movimiento Evita eligieron estar con él. «Creo que Leo tiene mucha capacidad, yo fui trabajadora municipal hasta ayer como enfermera en un centro de salud desde hace ocho años. Y lo viví de cerca trabajando en salud. Las deficiencias del municipio y del estado», aseguró.

«Como peronistas considero que nos tenemos que hacer cargo de las demandas y bueno nada de excusas, me ha pasado mucho que pedíamos algo y nos decían no, no hay», expresó sobre su experiencia como trabajadora del municipio.

Publicado el miércoles 11 de diciembre de 2019