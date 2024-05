Agustín Musso sobre el paro: “Boto cerró la municipalidad y dejó a vecinos sin poder realizar sus trámites

Así se refirió el concejal Agustín Musso sobre el paro de la CGT, que impacta en Luján de diferentes formas.

“Esto es Leonardo Boto: un intendente que cierra las dependencias municipales adhiriendo a un paro político impulsado por el kirchnerismo. Ya lo hizo en enero, y hoy se repite”, expresó.

“Habla de consenso y moderación, pero a la vez quiere un impuestazo, un monumento a Néstor Kirchner y cierra la municipalidad en todos los paros generales que se anuncien. Está mostrando su verdadera cara a los lujanenses”

“Al kirchnerismo no le importa la gente. Millones de argentinos no pueden llegar a sus trabajos, miles no tienen clases, y otros tantos son afectados de manera indirecta. Esto es violencia en su mayor expresión en contra del pueblo”

En referencia a las últimas polémicas desatadas con el oficialismo, manifestó que “somos nosotros los que vamos a seguir frenando los excesos de Boto, defendiendo a los lujanenses y representando a todos aquellos que quieren un cambio. Estamos convencidos de nuestro accionar porque los vecinos nos muestran con contundencia su apoyo”.

Publicado el miércoles 8 de mayo de 2024