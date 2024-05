Agustín Musso: “Nosotros representamos a los lujanenses que no quieren un monumento a Kirchner”

En referencia a la polémica derivada de la instalación de un monumento a Néstor Kirchner, el concejal y referente de la oposición Agustín Musso reafirmó la postura que sostienen los concejales vecinalistas y del PRO.

“Nosotros dijimos que no íbamos a estar presentes en la sesión si Boto no retiraba el proyecto de instalación del monumento a Kirchner, y eso haremos. Los concejales que posibiliten su aprobación van a tener que hacerse cargo de que se use un espacio público para honrar a un personaje oscuro y decadente que aún no termina de ser juzgado por la historia”, expresó.

“Estamos en un momento en el que debemos discutir cuestiones realmente trascendentes para Luján, y no proyectos polémicos que lo único que hacen es dividir a los lujanenses. Hay una porción mayoritaria de vecinos que exigen que Boto se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Nuestro deber es representarlos”.

“El kirchnerismo vive anclado en el pasado. Tan aferrado está que no se dieron cuenta lo que la sociedad expresó en las últimas elecciones: cambio profundo y acciones concretas para un futuro mejor. Nosotros estamos interpretando ese mensaje, ni más ni menos”, finalizó.

Publicado el lunes 6 de mayo de 2024