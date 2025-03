Agenda deportiva para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que, invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

SÁBADO 15 DE MARZO:

FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. SACACHISPAS

En el Estadio Carlos V, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Flandria se medirá desde las 15.30 horas frente a Sacachispas. Transmiten Pares TV, FM Nueva y TyC Play.

PRIMERA B DE LA URBA: LUJÁN RUGBY CLUB VS. SAN FERNANDO

En su debut total en el Torneo de la Primera B de la URBA, Luján Rugby Club visitará a San Fernando Rugby. El encuentro se disputará desde las 15.30 y será transmitido por Pares TV.

FESTIVAL URBANO EN LUJÁN PARK

Con entrada libre y gratuita, desde las 17 horas, el Skatepark ubicado en el predio de la ex Planta Depuradora del barrio San Bernardo albergará un evento urbano que incluirá demostraciones de BMX, Skate, Rollers y Quadskate.

También habrá música en vivo con las presentaciones de Templo, Granma y Wassabi, además de una competencia de Freestyle y una batalla de Escritas.

El Festival Urbano es organizado por la Dirección de Juventudes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, junto con Luján Park y Freestyle de Barrio.

TORNEO DE AJEDREZ EN EL POLIDEPORTIVO

Este sábado desde las 10 horas, en el Polideportivo Municipal (Avellaneda 1355), se desarrollará el Torneo de Ajedrez Prix del Oeste. Habrá competencia en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 20, además de una categoría Libre para ajedrecistas de todas las edades.

La propuesta es organizada por el Municipio de Luján, la Federación de Ajedrez del Oeste del Gran Buenos Aires y la Escuela de Ajedrez del Club Flandria.

FÚTBOL FEMENINO: LUJÁN VS. MIDLAND

En el inicio de la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, las inferiores del Club Luján enfrentarán a sus pares de El Frontón en el Estadio 1° de Abril, con el siguiente cronograma:

-Categoría Sub 12: 14 horas

-Categoría Sub 14: 15 horas

-Categoría Reserva: 16.20 horas

En tanto, el conjunto de Primera disputará un amistoso en condición de visitante frente a Deportivo Merlo, desde las 16 horas.

FÚTBOL FEMENINO: LUJÁN TENIS CLUB VS. VÉLEZ SARSFIELD

Las inferiores del Luján Tenis Club también harán su debut en la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino frente al Club Vélez Sarsfield, en el predio La Matera (Ruta Nacional N° 7 y Acceso a Carlos Keen), con el siguiente cronograma:

-Categoría Sub 12: 10 horas (Amistoso)

-Categoría Sub 14: 11 horas

-Categoría Sub 16: 12.15 horas

-Categoría Reserva: 13: 30 horas.

HOCKEY FEMENINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

En el inicio del del Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el equipo A del Luján Rugby Club enfrentará a GEBA C, desde las 16 horasen el predio del barrio La Loma.

Por su parte, en el mismo horario, por el Torneo de la Primera División F, el combinado B se medirá con SITAS C en condición de visitante.

HOCKEY FEMENINO EN EL CLUB LUJÁN

El equipo de hockey femenino del Club Luján disputará un partido amistoso contra Defensores de Mercedes, desde las 9.30 horas en el predio del barrio San Emilio.

REGATA EN EL CLUB NÁUTICO EL TIMÓN

Los deportistas de la Escuela de Canotaje “Diego Díaz” del Club Náutico El Timón disputarán la primera fecha del Campeonato de Maratón de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayak, en condición de local, los días sábado y domingo.

Se realizarán pruebas de 12 y 16 kms en las categorías Cadetes, Junior, Senior y Máster K1 y K2 Olímpicos, masculino y femenino. K2 Libre Mixto se realizará sobre 4 kms con un acarreo.

Las embarcaciones 4.30 (bote escuela), para las categorías Cadetes a Master en damas y caballeros solo competirán en forma promocional sobre 3 kms. También habrá pruebas para chicos y chicas con discapacidad en la modalidad de canoas y kayaks en la distancia de 200 mts. Las categorías promocionales participarán de las siguientes pruebas: preinfantiles e infantiles damas y caballeros K1, K2 y 4.30 en distancias de 1000 mts. Menores damas y caballeros K1, K2 y 4.30 en distancia de 2000 mts.

DOMINGO 16 DE MARZO:

FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. VICTORIANO ARENAS

Por la segunda fecha del Torneo de Primera División C, Luján debutará en condición de local enfrentando a Victoriano Arenas. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el Estadio 1° de Abril. Transmiten Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

El conjunto de hockey masculino del LRC iniciará la competencia el día domingo, cuando a partir de las 16 horasse enfrente a Ferro en condición de visitante.

Publicado el viernes 14 de marzo de 2025