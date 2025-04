Agenda deportiva para el fin de semana

desde las 14 horas

Por la decimosegunda fecha del Torneo de Primera División B, el Canario visitará a Deportivo Laferrere en el estadio Ciudad de Laferrere. El encuentro se disputarácon la transmisión de Pares TV, FM Nueva y TyC Play.

En el inicio del del Torneo Femenino de Primera C de la AFA, el Lujanero recibirá a Talleres de Remedios de Escalada en el predio del barrio San Emilio. El encuentro se disputará desde las 12 horas.

FÚTBOL EN EL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el equipo femenino de Primera del Club El Timón jugará a las 15 horas contra Pabellón de Marcos Paz, en el estadio “Julio Compagnoni” de la localidad de Jáuregui.

CERVECEROS FÚTBOL CLUB

Por la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles Primera División B, Cerveceros Fútbol Club enfrentará a Club Villa Espil. El encuentro se disputará en el Parque Municipal San Andrés de Giles, desde las 12.30 horas

INFANTILES DE ACIFO

Se disputará la quinta fecha del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente cronograma:

-Robles Vs. La Pepa

-Alumni Vs. Juventud Unida

-Martín Rodríguez Vs. Ing. Raver

-Juventud Unida de Olivera Vs. San Pedro

-Steverlynck Vs. Parque Esperanza

-Sportivo Victoria Vs. Def. de Pueblo Nuevo

-San Bernardo Vs. Platense

-Los Pumas Vs. Jorge Newbery

-Cortínez Vs. Def. de General Rodríguez

-Santa Elena Vs. Juvenal Gallardo

-Rey de Reyes Vs. El Trébol

–25 de Mayo Vs. Italianos

-San Lorenzo Vs. Parque Real

-El Lucero Vs. San Luis Gonzaga

-Juan XXIII Vs. Parque Irigoyen

-José Ingenieros Vs. Porteño

LUNES 21 DE ABRIL

FÚTBOL AFA: CENTRO ESPAÑOL VS. LUJÁN

Por la séptima fecha de la Zona B del Torneo de la Primera División C, el Lujanero visitará a Centro Español en el Estadio Carlos Sacaan de Ituzaingó. Será desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares T

V y Radio Ciudad de Luján.