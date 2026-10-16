Agenda deportiva para el fin de semana
Actividades
El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana. -Viernes 16 de octubre- HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB Desde las 22 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá a Estudiantes […]
(Publicado: 16/10/26 )
El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.
-Viernes 16 de octubre-
HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB
Desde las 22 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá a Estudiantes de La Plata en el predio del barrio La Loma.
-Sábado 17 de octubre-
FÚTBOL AFA: BERAZATEGUI VS. LUJÁN
Tras haber finalizado puntero en su zona, el Lujanero visitará a Berazategui en el partido de ida por el primer ascenso a la Primera B Metropolitana. El encuentro se disputará desde las 15 horas en el Estadio Norman Lee, con la transmisión de Pares TV, Radio Ciudad de Luján y LPF Play.
FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. CADU
Por el Torneo de Primera B Metropolitana, el Canario visitará a Argentino de Quilmes en el Estadio Isidoro Iriarte. El encuentro se disputará desde las 15 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y LPF Play.
FÚTBOL FEMENINO AFA: FLANDRIA VS. LOS ANDES
Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, el Club Flandria recibirá a Los Andes, desde las 19 horas en el predio Carlos V.
RUGBY URBA: LUJÁN RUGBY CLUB VS SITAS
Por el Torneo de Primera C de la URBA, Luján Rugby Club recibirá a la SITAS en el predio del barrio La Loma. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.
JUVENILES DEL CLUB LUJÁN
Desde las 9 horas, las categorías Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Sportivo Italiano en el predio del barrio San Emilio.
FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN
Por la Liga Mercedina de Fútbol, los combinados juveniles del Club Náutico El Timón se enfrentarán a Carteros en el Estadio Julio Compagnoni, con el siguiente cronograma:
-11 horas: Categoría 2013
-12.15 horas: Categoría 2012
-13.30 horas: Categoría Quinta
-15 horas: Categoría 2011
BÁSQUET DEL CLUB EL TIMÓN
Por la Liga Mercedina de Básquet, el Club Náutico El Timón se enfrentará al Club Estudiantes de Mercedes en el gimnasio cubierto de la institución de Jáuregui, con el siguiente cronograma:
-10 horas: U11
-11.30 horas: U13
-13 horas: U15
-14.30 horas: Primera Femenina
-16 horas: U17
-17.30: Primera Masculina
BÁSQUET EN EL CLUB ATENEO
Ateneo Luján disputará una serie de partidos amistosos contra los combinados de la Escuela Municipal de Básquet, con el siguiente cronograma:
-9.30 horas: Premini
-10.30 horas: Mini
-11.30 horas: U13
-13 horas: U15
HANDBALL EN LA UNLU
Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, los combinados de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:
-10.30 horas: Infantiles Masculino UNLu Vs. Villa Calzada
-11.30 horas: Menores Masculino UNLu Vs. Villa Calzada
-13 horas: Cadetes Masculino UNLu Vs. Villa Calzada
-14.30 horas: Juveniles Masculino UNLu Vs. Villa Calzada
-16 horas: Junior Masculino UNLu Vs. Villa Calzada
-18 horas: Mayores Damas UNLU Vs. SEP. Morón (Cuarta División)
INFANTILES DE ACIFO
Se disputará una nueva fecha del Torneo de Copas de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente fixture:
Copa de Oro:
Martín Rodríguez Vs. San Luis Gonzaga
Alumni Vs. Cortínez
Ingeniero Raver Vs. Steverlynck
San Bernardo Vs. Parque Esperanza
Santa Elena Vs. Platense
Copa de Plata:
Juvenal Gallardo Vs. Italianos Unidos
Parque Real Vs. Sportico Victoria
José Ingenieros Vs. El Mirador
El Trébol Vs. Defensores de General Rodríguez
La Pepa Vs. Robles
Copa de Bronce:
Rey de Reyes Vs. Jorge Newbery
Luchetti Fútbol Club Vs. Juventud Unida
San Lorenzo Vs. Defensores de Pueblo Nuevo
Juan XXIII Vs. 25 de Mayo
San Pedro Vs. Los Pumas
El Lucero Vs. Juventud Unida de Olivera
-Domingo 18 de octubre-
FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN
Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Náutico El Timón se enfrentará a Ateneo en el Estadio Julio Compagnoni, con el siguiente cronograma:
-14.30 horas: Reserva
-16.30 horas: Primera
Publicado el viernes 16 de octubre de 2026