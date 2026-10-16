Agenda deportiva para el fin de semana

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El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana. -Viernes 16 de octubre- HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB Desde las 22 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá a Estudiantes […]

El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

-Viernes 16 de octubre-

HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Desde las 22 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá a Estudiantes de La Plata en el predio del barrio La Loma.

-Sábado 17 de octubre-

FÚTBOL AFA: BERAZATEGUI VS. LUJÁN

Tras haber finalizado puntero en su zona, el Lujanero visitará a Berazategui en el partido de ida por el primer ascenso a la Primera B Metropolitana. El encuentro se disputará desde las 15 horas en el Estadio Norman Lee, con la transmisión de Pares TV, Radio Ciudad de Luján y LPF Play.

FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. CADU

Por el Torneo de Primera B Metropolitana, el Canario visitará a Argentino de Quilmes en el Estadio Isidoro Iriarte. El encuentro se disputará desde las 15 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y LPF Play.

FÚTBOL FEMENINO AFA: FLANDRIA VS. LOS ANDES

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, el Club Flandria recibirá a Los Andes, desde las 19 horas en el predio Carlos V.

RUGBY URBA: LUJÁN RUGBY CLUB VS SITAS

Por el Torneo de Primera C de la URBA, Luján Rugby Club recibirá a la SITAS en el predio del barrio La Loma. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.

JUVENILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 9 horas, las categorías Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Sportivo Italiano en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, los combinados juveniles del Club Náutico El Timón se enfrentarán a Carteros en el Estadio Julio Compagnoni, con el siguiente cronograma:

-11 horas: Categoría 2013

-12.15 horas: Categoría 2012

-13.30 horas: Categoría Quinta

-15 horas: Categoría 2011

BÁSQUET DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Básquet, el Club Náutico El Timón se enfrentará al Club Estudiantes de Mercedes en el gimnasio cubierto de la institución de Jáuregui, con el siguiente cronograma:

-10 horas: U11

-11.30 horas: U13

-13 horas: U15

-14.30 horas: Primera Femenina

-16 horas: U17

-17.30: Primera Masculina

BÁSQUET EN EL CLUB ATENEO

Ateneo Luján disputará una serie de partidos amistosos contra los combinados de la Escuela Municipal de Básquet, con el siguiente cronograma:

-9.30 horas: Premini

-10.30 horas: Mini

-11.30 horas: U13

-13 horas: U15

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, los combinados de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-10.30 horas: Infantiles Masculino UNLu Vs. Villa Calzada

-11.30 horas: Menores Masculino UNLu Vs. Villa Calzada

-13 horas: Cadetes Masculino UNLu Vs. Villa Calzada

-14.30 horas: Juveniles Masculino UNLu Vs. Villa Calzada

-16 horas: Junior Masculino UNLu Vs. Villa Calzada

-18 horas: Mayores Damas UNLU Vs. SEP. Morón (Cuarta División)

INFANTILES DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Copas de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente fixture:

Copa de Oro:

Martín Rodríguez Vs. San Luis Gonzaga

Alumni Vs. Cortínez

Ingeniero Raver Vs. Steverlynck

San Bernardo Vs. Parque Esperanza

Santa Elena Vs. Platense

Copa de Plata:

Juvenal Gallardo Vs. Italianos Unidos

Parque Real Vs. Sportico Victoria

José Ingenieros Vs. El Mirador

El Trébol Vs. Defensores de General Rodríguez

La Pepa Vs. Robles

Copa de Bronce:

Rey de Reyes Vs. Jorge Newbery

Luchetti Fútbol Club Vs. Juventud Unida

San Lorenzo Vs. Defensores de Pueblo Nuevo

Juan XXIII Vs. 25 de Mayo

San Pedro Vs. Los Pumas

El Lucero Vs. Juventud Unida de Olivera

-Domingo 18 de octubre-

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Náutico El Timón se enfrentará a Ateneo en el Estadio Julio Compagnoni, con el siguiente cronograma:

-14.30 horas: Reserva

-16.30 horas: Primera

Publicado el viernes 16 de octubre de 2026