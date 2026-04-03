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Agenda deportiva para el fin de semana 

Detalles.



Publicado el viernes 3 de abril de 2026

El Municipio de Luján invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

-Jueves 2 de marzo: 
FÚTBOL DE JORGE NEWBERY
Por la Liga Mercedina de Fútbol, las categorías Juveniles de Jorge Newbery se enfrentarán a Estudiantes de Mercedes; con el siguiente cronograma: 
-Categoría 2013: 12 horas-Categoría Quinta: 13.15 horas-Categoría 2012: 14.45 horas-Categoría 2011: 16 horas
INFANTILES DE ACIFO
Se disputará la fecha suspendida por mal tiempo del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Los partidos comenzarán a las 10 horas, con el siguiente fixture: 
Zona Blanca: 
-El Lucero Vs. Jorge Newbery-Defensores de General Rodríguez Vs. Robles-Defensores de Pueblo Nuevo Vs. Luchetti FC -El Mirador Vs. Juventud Unida -Los Pumas Vs. Rey de Reyes-Juventud Unida de Olivera Vs. 25 de Mayo-San Pedro Vs. La Pepa-Juan XXIII Vs. Juvenal Gallardo
Zona Azul: 
-Italianos Unidos Vs. Parque Irigoyen
-José Ingenieros Vs. Sportivo Victoria-Martín Rodríguez Vs. El Trébol-Ingeniero Raver Vs. Steverlynck-San Bernardo Vs. Parque Esperanza-Porteño Vs. Santa Elena-Cortínez Vs. Platense-Parque Real Vs. San Luis Gonzaga 

-Viernes 3 de marzo: 
FÚTBOL FEMENINO EN EL CLUB LUJÁN
Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, las categorías Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Almirante Brown, desde las 11 horas, en el predio del barrio San Emilio. 

-Sábado 4 de marzo: 
FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. REAL PILAR
Por el Torneo de Primera B Metropolitana, el Canario recibirá a Real Pilar en el Estadio Carlos V. El encuentro se disputará desde las 15 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y  LPF Play.
INFANTILES DE ACIFO
Se disputará una nueva fecha del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Los partidos comenzarán a las 10 horas, con el siguiente fixture: 
Zona Blanca: 
-Jorge Newbery Vs. Defensores de General Rodríguez -Luchetti FC Vs. El Lucero -Robles Vs. El Mirador -Rey de Reyes Vs. Defensores de Pueblo Nuevo-Juventud Unida Vs. Juventud Unida de Olivera-La Pepa Vs. Los Pumas-25 de Mayo Vs. Juan XXIII-San Lorenzo Vs. San Pedro
Zona Azul: 
-Parque Irigoyen Vs. José Ingenieros-El Trébol Vs. Italianos Unidos -Sportivo Victoria Vs. Ingeniero Raver-Parque Esperanza Vs. Martín Rodríguez-Steverlynck Vs. Porteño-Platense Vs. San Bernardo -Santa Elena Vs. Parque Real -Alumni Vs. Cortínez

-Domingo 5 de marzo: 
FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. CLAYPOLE
Por el Torneo Apertura de Primera C, el Lujanero recibirá a Claypole en el Estadio 1° de Abril. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

Publicado el viernes 3 de abril de 2026

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