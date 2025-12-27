Agenda deportiva para el fin de semana
En diversos puntos del distrito.
El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.
Sábado 27 de diciembre
JUVENILES DE ACIFO
Se disputarán las Finales del Torneo de Juveniles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO), en la cancha del Club Luján, con el siguiente fixture:
-José Ingenieros Vs. Platense (Sub 15)
-El Mirador Vs. José Ingenieros (Sub 17)
Domingo 28 de diciembre
INFANTILES DE ACIFO
Se disputarán las Finales del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Todos los partidos tendrán inicio a las 10 horas, con el siguiente fixture:
En la cancha de Santa Elena:
-La Pepa Vs. San Luis Gonzaga (2016)
-Porteño Vs. Juventud Unida (2017)
-San Bernardo Vs. Steverlynck (2018)
-Steverlynck Vs. Parque Esperanza (2015)
-Santa Elena Vs. Parque Esperanza (2014)
-Santa Elena Vs. El Trébol (2013)
-Ingeniero Raver Vs. Porteño (2012)
En la cancha de El Trébol:
-Platense Vs. Porteño (2016)
-Defensores de General Rodríguez Vs. La Pepa (2017)
-San Luis Gonzaga Vs. Ingeniero Raver (2018)
-Parque Esperanza Vs. San Luis Gonzaga (2015)
-José Ingenieros Vs. Robles (2014)
-Martín Rodríguez Vs. Sportivo Victoria (2013)
-San Bernardo Vs. Parque Esperanza (2012)
En la cancha de El Mirador:
-El Mirador Vs. Steverlynck (2016)
-Robles Vs. El Mirador (2017)
-Parque Esperanza Vs. El Trébol (2018)
-El Mirador Vs. Parque Irigoyen (2015)
-Sportivo Victoria Vs. El Lucero (2014)
-La Pepa Vs. Defensores de General Rodríguez (2013)
-Defensores de General Rodríguez Vs. Juventud Unida (2012)
En la cancha de Parque Esperanza:
-Rey de Reyes Vs. 25 de Mayo (2016)
-Rey de Reyes Vs. San Pedro (2017)
-San Pedro Vs. El Lucero (2018)
-Rey de Reyes Vs. La Pepa (2015)
-25 de Mayo Vs. San Pedro (2014)
-25 de Mayo Vs. Robles (2013)
-El Mirador Vs. Robles (2012)
Publicado el sábado 27 de diciembre de 2025