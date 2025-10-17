Agenda deportiva para el fin de semana

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

Viernes 17 de Octubre

FINALES DE LOS JUEGOS BONAERENSES

Durante el viernes y el sábado, Luján intentará ampliar su medallero en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputan desde el martes pasado en la ciudad de Mar del Plata.

La delegación está integrada por 220 lujanenses que compiten en 36 disciplinas deportivas y artísticas en las categorías jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Juveniles del Club Flandria se enfrentarán a San Martín de Burzaco en el predio Carlos V.

Sábado 18 de Octubre

LUJÁN VIRREINAL: RECREACIÓN DEL PRIMER PARTIDO DE LA HISTORIA

En el marco de las actividades de Luján Virreinal, grandes figuras del tenis nacional recrearán en la plaza Belgrano el primer partido de tenis de la historia argentina, jugado por los militares ingleses prisioneros en el Cabildo de Luján tras ser derrotados en la invasión de 1806.

La actividad tendrá lugar este sábado 18 desde las 18 horas y contará con la presencia de referentes notables del deporte como Martín Jaite, José Acasuso, Juan Ignacio Chela y Christian Miniussi.

En este sentido, en una cancha improvisada frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, protagonizarán la recreación histórica de aquel que la tradición popular reconoce como el primer partido de tenis disputado en Argentina.

Asimismo, a continuación se realizará una Clínica de Tenis abierta y gratuita para todas las edades.

La propuesta es organizada de manera conjunta por el Municipio de Luján, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el Luján Tenis Club.

FESTIVAL PINTA! EN LUJÁN PARK

Luego de la reprogramación forzada por mal tiempo, este sábado, en el predio de Luján Park, se realizará la edición especial del Festival Pinta! por el Día del Estudiante.

La jornada tendrá inicio a las 15 horas y contará con espectáculos musicales, demostraciones de distintas disciplinas y un patio gastronómico.

Las propuestas musicales tendrán como protagonistas a los grupos locales Chakra, Nenas Zantas, Nikolai Mitre, Incendios y Yugen.

Además, aprovechando las instalaciones del Skate Park, habrá demos a cargo de las Escuelas Municipales de BMX -Lisandro Palacios y Leo Galcerán-, Roller y Squad Skate -Valentina Laera-, y Skate -Ignacio Molina, Cristián Avendaño y Ramiro Dodorico-.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta es organizada por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. SPORTIVO BARRACAS

Por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Reducido de Primera División C, el Lujanero recibirá a Sportivo Barracas en el Estadio 1° de Abril. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

FÚTBOL AFA: BROWN DE ADROGUÉ VS. FLANDRIA

Por la decimoctava fecha del Torneo Clausura de Primera División B, el Canario visitará a Brown de Adrogué. El encuentro se disputará desde las 15 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y TyC Play.

RUGBY URBA: BANCO NACIÓN VS. LUJÁN RUGBY CLUB

Por una nueva fecha del Torneo de Primera B de la URBA, Luján Rugby Club visitará a Banco Nación en Grand Bourg. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.

HOCKEY DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Por una nueva fecha del Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el combinado A del Luján Rugby Club recibirá a DAOM desde las 16 horas. En tanto, en el mismo horario, el combinado B visitará a Buenos Aires Cricket y Rugby Club D en Victoria.

FÚTBOL FEMENINO AFA: FLANDRIA VS. CLAYPOLE

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, el Club Flandria recibirá al Club Atlético Claypole, desde las 16 horas, en el predio Carlos V.

FÚTBOL FEMENINO DEL LUJÁN TENIS CLUB

Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, Luján Tenis Club recibirá al Club Flandria en el predio de La Matera (Acceso Oeste y Camino a Carlos Keen), con el siguiente cronograma:

-Categoría Sub 12: 10.30 horas

-Categoría Sub 14: 11.30 horas

-Categoría Sub 16: 12.30 horas

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, las categorías Juveniles del Club Náutico El Timón se enfrentarán a Villa Manchi en el Estadio Julio Compagnoni, con el siguiente cronograma:

-Categoría 2012: 11 horas

-Categoría Quinta: 12.15 horas

-Categoría 2011: 13.30 horas

-Categoría 2010: 15 horas

Asimismo, también en el Estadio Julio Compagnoni, el primer equipo femenino se medirá ante San Nicolás desde las 16.15 horas.

HOCKEY EN PARQUE ESPERANZA

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, el Club de Hockey Parque Esperanza recibirá a Suipacha Hockey y Rugby Club en su predio de Belgrano y Doctor Muñiz, con el siguiente cronograma:

-Categoría Sexta: 10 horas

-Categoría Quinta: 11 horas

-Categoría Primera: 12 horas

-Categoría Séptima: 13 horas

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, las categorías Inferiores de la Universidad Nacional de Luján se enfrentarán a Defensores de Banfield en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-Categoría Infantiles: 10.30 horas

-Categoría Menores: 11.30 horas

-Categoría Cadetes: 13 horas

-Categoría Juveniles: 14.30 horas

-Categoría Junior: 16 horas

HOCKEY EN EL LUJÁN TENIS CLUB

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, el Luján Tenis Club recibirá a San Patricio de San Antonio de Areco en su predio de Doctor Real 550, con el siguiente cronograma:

-Categorías Décima y Séptima: 10 horas

-Categorías Octava y Sexta: 11 horas

-Categoría Primera: 12 horas

LIGA LUJANENSE DE VOLEY

Este sábado, desde las 10 horas, en el gimnasio del Club Defensores de Pueblo Nuevo, se disputará una nueva fecha de la Liga Lujanense de Voley para los combinados femeninos de las categorías Sub 18 y Mayores, además de los playoffs de los equipos masculinos Sub 21; con el siguiente fixture:

-Club Mercedes Blanco Vs. Athletic Negro (Femenino)

-CFC Vs. Las Parias (Femenino)

-Athletic Negro Vs. Club Ateneo B (Femenino)

-Club Mercedes Blanco Vs. CFC (Femenino)

-Club Ateneo B Vs. Las Parias (Femenino)

-Club Mercedes Negro Vs. Defe B (Femenino)

-Club Mercedes Negro Vs. San Diego (Femenino)

-Club Mercedes Vs. CEF 40 (Amistoso)

-Club San Carlos Vs. CEF 40 (Sub 18)

-Club Mercedes Vs. Racing (Sub 18)

-Lobos Athletic Club Vs. Club San Carlos (Sub 18)

-Lobos Athletic Club Vs. CEF 24 (Sub 18)

-Athletic Rojo Vs. San Diego (Femenino)

-San Carlos Blanco Vs. San Carlos Verde (Semifinal Masculino Sub 21)

-San Lorenzo Vs. Club Mercedes (Semifinal Masculino Sub 21)

-Partido por el 3er y 4to puesto (Masculino Sub 21)

-Partido Final (Masculino Sub 21)

-Racing Vs. Defensores de Pueblo Nuevo (Sub 18)

-CEF 24 Vs. Defensores de Pueblo Nuevo (Sub 18)

-Defensores B Vs. Athletic Rojo (Femenino)

INFANTILES DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente fixture:

–25 de Mayo Vs. Parque Real

-El Lucero Vs. El Trébol

-Santa Elena Vs. Parque Irigoyen

-José Ingenieros Vs. Defensores de General Rodríguez

-Los Pumas Vs. El Mirador

-Porteño Vs. Platense

-Sportivo Victoria Vs. Juan XXIII

-San Luis Gonzaga Vs. Parque Esperanza

-Juventud Unida de Olivera Vs. San Lorenzo

-Italianos Vs. Ingeniero Raver

-Alumni Vs. Rey de Reyes

-Juvenal Gallardo Vs. La Pepa

-Robles Vs. Cortínez

-Jorge Newbery Vs. Juventud Unida

-Martín Rodríguez Vs. San Bernardo

-Defensores de Pueblo Nuevo Vs. San Pedro

Domingo 19 de octubre

FÚTBOL FEMENINO AFA: LUJÁN VS. ARSENAL

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, el Club Luján recibirá al Club Arsenal de Sarandí, desde las 15 horas, en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL: INFANTILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Infantiles del Club Flandria recibirán a Deportivo Morón en el predio Carlos V.

FÚTBOL FEMENINO EN EL CLUB LUJÁN

Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, el Club Luján se enfrentará al Club Ferrocarril Midland en el predio del barrio San Emilio, con el siguiente cronograma:

-Categoría Sub 16: 10 horas

-Categoría Sub 15: 11.15 horas

-Categoría Reserva: 12.30 horas

-Categoría Sub 12: 13.50 horas

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, los combinados masculinos de Mayores de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente fixture:

-UNLu A Vs. Colegio Nuestra Señora de Luján: 18 horas

-UNLu B vs. FEINCO: 19.45 horas

HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Desde las 16 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá a Quilmes B en el predio del barrio La Loma.

Publicado el viernes 17 de octubre de 2025