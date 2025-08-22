Agenda deportiva para el fin de semana

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)



El Municipio de Luján invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.



Sábado 23 de agosto

BOXEO EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

El boxeador lujanense José “Rifle” Cubas defenderá el título de campeón de la Asociación Managers Boxeadores Profesionales Amateur de Argentina (AMBPA) frente al púgil mercedino Jorge “El Malevo” Ullúa, en la categoría Súper Mediano (76,500 Kg).

El combate tendrá lugar desde las 22.30 horas en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales (Ruta Nacional N° 7, KM 72), donde actualmente funciona la Escuela Municipal de Boxeo.

FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. COMUNICACIONES

Por la décima fecha del Torneo Clausura de Primera División B, el Canario recibirá al Club Comunicaciones en el Estadio Carlos V. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y TyC Play.

FÚTBOL AFA: CAMIONEROS VS. LUJÁN

Por la décima fecha de la Segunda Ronda de la Zona B del Torneo de Primera División C, Luján visitará a Camioneros en Esteban Echeverría. El encuentro se disputará desde las 12 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

FÚTBOL EN EL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, los equipos masculinos del Club El Timón se enfrentarán al Club All Haz, con el siguiente cronograma:

-Reserva: 14 horas-Primera: 16 horas

Por su parte, el combinado femenino se enfrentará al Club San Nicolás desde las 12 horas. Todos los partidos se disputarán en el Estadio Julio Compagnoni.

HOCKEY DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Por una nueva fecha del Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el combinado A del Luján Rugby Club visitará a Universidad de Buenos Aires desde las 16 horas. En tanto, en el mismo horario, el combinado B recibirá a Municipalidad de Lomas de Zamora en el predio del barrio La Loma.

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, las categorías Inferiores de la Universidad Nacional de Luján se enfrentarán a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-Categoría Infantiles: 10.30 horas -Categoría Menores: 11.30 horas -Categoría Cadetes: 13 horas -Categoría Juveniles: 14.30 horas-Categoría Junior: 16 horas

HOCKEY EN PARQUE ESPERANZA

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, el Club Parque Esperanza recibirá al Club Huracán de San Antonio de Areco en su predio de Belgrano y Doctor Muñiz, con el siguiente cronograma:

-Sexta División: 10 horas-Quinta División: 11 horas-Primera División: 12 horas-Séptima División: 13 horas



CERVECEROS HOCKEY CLUB

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, Defensores de Mercedes / Cerveceros Hockey Club recibirá al Club Luján, con el siguiente cronograma:

-Sub 14: 10 horas-Sub 16: 11 horas-Mayores: 12 horas

JUVENILES DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Juveniles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO), desde las 10 horas, con el siguiente fixture:



En la cancha del Club Platense

-El Lucero Vs. Cortínez (Sub 17)-Juan XXIII Vs. Rey de Reyes (Sub 17)-Menotti Vs. Rey de Reyes (Sub 15)-El Mirador Vs. Juventud Unida de Olivera (Sub 15)

Domingo 24 de julio

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 10 horas, las categorías Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Dock Sud en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL: INFANTILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Infantiles del Club Flandria se enfrentarán a Camioneros en el predio Carlos V.



CERVECEROS FÚTBOL CLUB

En el inicio del Torneo Clausura de Primera División de la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles, el primer equipo de Cerveceros Fútbol Club se enfrentará a San Martín, desde las 14.45 horas.

Previamente, por la Segunda División, el combinado B se medirá ante Villa Espil desde las 13 horas. Ambos partidos se disputarán en la cancha principal del Parque Municipal.

HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Desde las 16 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club visitará a Santa Bárbara B en la localidad de Gonnet.



HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, las combinados masculinos y femeninos de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-16 horas: Inferiores Menores Fem. UNLu Vs. Huracán-18 horas: Mayores Masc. UNLu A Vs. Argentinos Juniors-19.45 horas: Mayores Masc. UNLu B Vs. Municipalidad de Escobar



INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha de los torneos de Infantiles y Primera de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Los Infantiles irán desde las 10 horas con el siguiente fixture:

-El Mirador Vs. Porteño -Juan XXIII Vs. José Ingenieros -Parque Irigoyen Vs. San Luis Gonzaga -San Lorenzo Vs. El Lucero-Parque Real Vs. Italianos-Rey de Reyes Vs. 25 de Mayo-El Trébol Vs. Juvenal Gallardo -Cortínez Vs. Santa Elena -Defensores de General Rodríguez Vs. Jorge Newbery-San Bernardo Vs. Los Pumas -Platense Vs. Defensores de Pueblo Nuevo-Steverlynck Vs. Sportivo Victoria-Parque Esperanza Vs. San Pedro-Martín Rodríguez Vs. Juventud Unida de Olivera-Ingeniero Raver Vs. Juventud Unida-Robles Vs. Alumni

Por su parte, desde las 11 horas en la cancha del Club Menotti se disputarán los siguientes partidos de Primera:

-S

an Lorenzo Vs. Juventud Unida de Olivera-El Mirador Vs. Platense-San Pedro Vs. Santa Elena

