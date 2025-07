Agenda deportiva para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán

a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

-Sábado 19 de julio:

FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. ESTRELLA DEL SUR

Por la quinta fecha de la Segunda Ronda de la Zona B del Torneo de Primera División C, el Lujanero recibirá una Estrella del Sur. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

PRIMERA B DE LA URBA: SAN MARTÍN VS. CLUB DE RUGBY DE LUJÁN

Por una nueva fecha del Torneo de Primera B de la URBA, Luján Rugby Club visitará a San Martín en Villa Raffo. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.

FÚTBOL FEMENINO AFA: FLANDRIA VS. CHACARITA JUNIORS

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, el Club Flandria recibirá a Chacarita Juniors, desde las 15 horas, en el predio Carlos V.

CLUB DE RUGBY HOCKEY DEL LUJÁN

Por una nueva fecha del Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el combinado A del Luján Rugby Club recibirá un CASI B en el predio del barrio La Loma, desde las 16 horas. Por su parte, en el mismo horario, el combinado B visitará a Pucará D.

TORNEO DE JUVENILES Y FEMENINO DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha de los torneos de Juveniles y Femeninos de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO); con el siguiente accesorio:

-Desde las 10 horas en la cancha del Club Juventud Unida de Olivera:

-El Mirador vs. Juventud Unida de Olivera (Sub 15)

-El Lucero vs. Cortínez (Sub 17)

-Juan XXIII vs. Rey de Reyes (Sub 17)

-Menotti vs. Rey de Reyes (Sub 15)

-Desde las 11 horas en la cancha del Club Platense:

-San Pedro vs. Platense (Sub 15)

-Menotti vs. Platense (Sub 17)

-Alumnos vs. José Ingenieros (Sub 17)

-Alumnos vs. José Ingenieros (Sub 15)

-Desde las 13 horas en la cancha del Club Platense:

-Amistoso vs. Amistoso (Femenino)

-Rey de Reyes A vs. Rey de Reyes B (Femenino Primera)

-Santa Elena vs. El Lucero B (Femenino Primera)

-Platense vs. El Lucero A (Femenino Primera)

LIGA LUJANENSE DE VOLEY

Este sábado desde las 10 horas, en el Club Defensores de Pueblo Nuevo, se disputará una nueva fecha de la Liga Lujanense de Voley para los combinados masculinos y femeninos del Nivel B; con el siguiente accesorio:

-Fénix vs. CFC (Femenino)

-Athletic Rojo vs. Fénix (Femenino)

-Club Mercedes Blanco vs. CFC (Femenino)

-Athletic Negro vs. CFC (Femenino)

-Club Mercedes Blanco vs. Club Mercedes Negro (Femenino)

-El Rejunte vs. Club Ateneo B (Femenino)

-El Rejunte vs. Atlético Negro (Femenino)

-Athletic Rojo vs. San Diego (Femenino)

-Cachorro Mercedes Blanco Vs. Club Ateneo B (Femenino)

-Club Mercedes Negro vs. San Diego (Femenino)

-Athletic Rojo vs. Defe B (Femenino)

-Defe B vs. San Diego (Femenino)

-Club Mercedes vs. CEF 24 (Masculino)

-Valhalla vs. Domingo Olivera 1864 (Masculino)

-Valhalla vs. Club Mercedes (Masculino)

-Lobos Athletic Club vs. CEF 24 (Masculino)

-Parque Sakura vs. Domingo Olivera 1864 (Masculino)

-San Lorenzo vs. Lobos Athletic Club (Masculino)

-San Lorenzo vs. Parque Sakura (Masculino)

-Domingo 20 de julio:

FÚTBOL FEMENINO AFA: LUJÁN VS. TIGRE

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, el Club Luján se enfrentará a Tigre, desde las 15 horas, en el Estadio 1°| de Abril.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 10 horas, las categorías Juveniles del Lujanero se enfrentarán a Deportivo Merlo, en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL: JUVENILES E INFANTILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 10 horas, las categorías Juveniles del Canario se enfrentarán a la UAI Urquiza, en el predio Carlos V.

También en el predio Carlos V, desde las 9 horas las categorías Infantiles se enfrentarán a Deportivo Riestra.

CLUB DE RUGBY HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN

Desde las 16 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá un SITAS en el predio del barrio La Loma.

BALONCESTO DE LA UNLU

Por la Liga Mercedina de Básquet, la Universidad Nacional de Luján se enfrentará al Club San Carlos de Capitán Sarmiento en el gimnasio del Club Ateneo, con el siguiente cronograma:

-Categoría Pre Mini: 11.30 horas

-Categoría Mini: 11.30 horas

-Categoría U15: 12.30 horas

-Categoría U17: 14 horas

-Categoría Primera Femenina: 15.30 horas

INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente accesorio:

-San Luis Gonzaga vs. san lorenzo

-Italianos vs. Juan XXIII

-Porteño vs. Rey de Reyes

-Juvenal Gallardo vs. El Mirador

-José Ingenieros vs. Cortínez

-Jorge Newbery vs. Parque Irigoyen

-El Lucero vs. San Bernardo

-Defensores de Pueblo Nuevo vs. Parque Real

-25 de Mayo vs. Steverlynck

-San Pedro vs. El Trébol

-Santa Elena vs. Martín Rodríguez

-Juventud Unida vs. Defensores de General Rodríguez

-Los Pumas vs. Robles

-La Pepa vs. Platense

-Sportivo Victoria vs. Alumni

-Ingeniero Raver vs. Parque Esperanza

-Lunes 21 de julio:

FÚTBOL AFA: DOCK SUD VS. FLANDRIA

Por la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División B, el Canario visitará a Dock Sud en Avellaneda. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y TyC Play.

Publicado el viernes 18 de julio de 2025