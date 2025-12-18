Agenda de actividades para el fin de semana



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.

Actividades libres y gratuitas

SÉPTIMA MUESTRA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCADORES JUBILADOS Y RETIRADOS

El jueves 18, a las 18 horas, en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) se inaugurará la Séptima Muestra Anual de la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires, Filial Luján.

Estará disponible hasta el 21 de diciembre y se podrá visitar viernes de 9 a 17 horas, sábado y domingo de 10 a 17 horas.

TRUCK & BIRRA PARK

El viernes 19, a partir de las 18 horas, en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) se realizará una edición de Truck & Birra Park, un patio cervecero y gastronómico para disfrutar con amigos y familia con entrada libre y gratuita.

Este evento se suspende por lluvia.

PESEBRE VIVIENTE

El viernes 19, a las 18 horas, frente a la parroquia San Luis Gonzaga de Jáuregui se llevará a cabo el Pesebre Viviente. Es una iniciativa en conjunto con el Colegio San Luis Gonzaga.

TOUR DE ATELIERS

El sábado 20, de 19 a 00 horas, en diferentes puntos de la ciudad, se realizará el Tour de Ateliers, una propuesta para conocer y recorrer los talleres de artistas locales.

Se desarrollará en:

Casa Miglioranza (Colón 773) presentará una exposición de Lili Gonzalez, y de estudiantes de los talleres de cerámica, con Mariana Della Vedova; de mosaiquismo, con Cristina Fubs; y de dibujo y pintura con Leticia Miglioranza. Instagram: @migliorananza.art

En el Teatro WalGon (Mariano Moreno 954) expondrán Walter Gonçalves y Juan Carlos Brambiya. Instagram: @teatrowalgon

También se podrá visitar Yerta (Lavalle 754), el espacio de Arte de Juan Pablo Diz y Julia Rueda. Instagram: @meyidiz @juliarueda_

En Atelier Navone (9 de julio 1074), se podrán ver los trabajos del artista Gustavo Navone. Instagram: @navonepintoarq

En Ojos Taller (Mitre 2101) habrá una exposición de Paula Ojos. Instagram:@ojos.taller

Asimismo, en Espacio Dominga (Güemes 1514) se mostrarán trabajos del taller de cerámica de Pola López y del taller de pintura de Mónica Guzmán. Instagram: @espacio.dominga.ok

En Arte Hueso (Balleto 1152), el Atelier de Hueso Ricciardulli, se podrá visitar la muestra llamada “Inutilidad de los mapas” junto a una exposición de los alumnos del taller. Instagram: @hueso_ricciardulli

Finalmente, en Casa Taller Nanda Jara (La paz 3419), se desarrollará una expo de Fernanda Jara y Andrea Ramos junto a obras de sus estudiantes del taller de cerámica y grabado. Instagram: @nanda_jara.

MÚSICA EN EL PUEBLO EDICIÓN NAVIDAD

El sábado 20, de 20 a 00 horas, en calle Tropero Moreira entre Estrada y Las Catalpas de la localidad de Pueblo Nuevo, se hará la última edición del año de Música en el Pueblo, en esta oportunidad edición Navidad.

Contará con espectáculos en vivo, actividades para toda la familia, patio de artesanos y una variada oferta gastronómica.

El escenario contará con la presencia de artistas locales y regionales. La actuación principal estará a cargo de Rocío Quiroz, quien estará acompañada por “Los Tropicales”, Juan Íbalo, y “La Orden del Tornillo”.



CONCIERTOS DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 20, a las 20 horas, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, se realizará el Concierto de Navidad. Se hará la Misa Criolla y Navidad Nuestra. Participarán el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani” dirigido por Santiago Rosso, el Coro Municipal de Niños, y Felipe Forastiere como solista.

CIERRE DE AÑO EN LA ESQUINA CULTURAL

El domingo 21, de 15 a 21.30 horas, en la Esquina Cultural de la localidad de Cortinez (Dr. Muñiz y Oro) se llevará a cabo el evento de cierre de año. Habrá exposición de talleres, música en vivo, cantina popular y espacio al aire libre para disfrutar en familia o con amigos.

Los organizadores recomiendan llevar mate y reposera.

PEÑA DE LA RONDA COPLERA

El domingo 21, a las 18 horas, en el CCYS José Artigas (Mitre 846) se desarrollará la Peña de la Ronda Coplera, en el marco del Día Nacional del Canto con Caja. Se hará un homenaje a Leda Valladares, solistas, dúos y comparsas, música y danzas andinas, muestra de arte, y pegatinas.

Habrá bebidas y comida a la canasta.

PEATONAL GASTRONÓMICA NAVIDEÑA

El domingo 21, a las 18 horas, en el centro de la ciudad tendrá lugar una nueva Peatonal Gastronómica edición Navidad.

Habrá más de 10 shows musicales en vivo en escenarios simultáneos, además de artistas urbanos, feria de emprendedores, kermesse y sorpresas para los más chicos.

NAVIDAD MÁGICA

El domingo 21, desde las 19 horas, en calle San Martín entre Mariano Moreno y Colón se realizará “Navidad mágica”. Estará presente Papá Noel, en la casita del Centro Comercial Luján ubicada en la Plaza Colón, para dejar la carta y tomarse fotografías.

A las 19.30 horas, actuará la Compañía Musical de Luján interpretando canciones navideñas. Más tarde, a las 20.15, sonará en vivo la Banda Rerum Novarum. Luego, frente al Palacio Municipal, estará la Orquesta al Unísono que con más de 30 músicos en escena, deleitará al público con canciones de películas.

El cierre del evento estará a cargo de la Compañía Municipal de Luján, también frente al Palacio Municipal. Cabe destacar que en el marco de Navidad Mágica en Luján, se descubrirán las estatuas de la Plaza Colón, que fueron restauradas recientemente.

El evento se suspende en caso de lluvias.





MISAS DE NOCHEBUENA Y NAVIDAD

El martes 24, a las 19 horas, en el Santuario y Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, se celebrará la Misa de Nochebuena. El 25, habrá Misas de Navidad con horarios de domingo: a las 8, 9.30,11,13,15,17 y 19 horas.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 18, a las 20.30 horas, “DanzArte, mové tu arte”. La quinta muestra anual de danzas de la escuela de Danzas Relevé de General Rodríguez. El valor de la entrada es de $15.000.

El viernes 19, a las 19.30 y 21.30 horas, “Upside Down” del estudio de baile DAM. Para combatir ese lado oscuro, siempre es necesario navegar en los ecos de lo inverso. La entrada costará $12.000.

El sábado 20, a las 15 horas, “Annie”. La obra final de 2025 de la Academia de Teatro Musical ProActing. La entrada saldrá $15.000.

El sábado 20, a las 17 horas, “High School Musical”. La obra final de 2025 de la Academia de Teatro Musical ProActing. La entrada saldrá $15.000.

El sábado 20, a las 20.30 horas, “Una navidad de película”. Un elenco de Comedia Musical, coros y bailarines recrearán escenas de las películas navideñas más cautivadoras en una historia única. La entrada valdrá $22.000.

El domingo 21, a las 20.30 horas, “Magia en movimiento”. La escuela Nyla Dance School, bajo la dirección de Nyla Iman, presenta el espectáculo anual: Un viaje mágico a través de la danza y las emociones. La entrada tiene un valor de $10.000.

El lunes 22, a las 20 y 22 horas, “Caos”. Team Infinity presenta su show anual. La entrada saldrá $17.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

VOCES DEL ‘86

Del jueves 18 al martes 23, en Cinema Rosso Luján (Lavalle 400) se presentará “Voces del ‘86”. Una serie film de 53 minutos, realizada como tesis audiovisual. El proyecto fue filmado por lujanenses en Jáuregui y Cortínez.

Las entradas se pueden adquirir por boletería. El valor de la entrada es de $8.000. Lunes y martes habrá 2×1.

JUEGOS TEATRALES

El sábado 20, a las 10 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se realizará el último seminario de Juegos Teatrales. Será un intensivo de cuatro horas para trabajar con ejercicios lúdicos.

Para más información y reservas, comunicarse al 2323 678722.

Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025