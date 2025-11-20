Agenda de actividades para el fin de semana





Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.

Actividades libres y gratuitas

INAUGURACIÓN XLIII SALÓN NACIONAL DE PINTURA

El viernes 21, a las 19 horas, en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) se inaugurará el XLIII Salón Nacional de Pintura. Se conocerá a los premiados del prestigioso concurso para obras originales de la disciplina Pintura.

La muestra estará vigente hasta el 14 de diciembre.

EXPOSICIÓN “MEMORIA EN MOVIMIENTO: HISTORIA DEL AUTOMÓVIL”

El viernes 21, a las 17 horas, en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” (Lezica y Torrezuri 917) se inaugurará la exposición “Memoria en movimiento: historia del automóvil”. Se trata de un recorrido que invita a descubrir la evolución tecnológica, social y cultural de los vehículos que marcaron la historia de nuestro país.

DÍA MUNDIAL DEL AUTO CLÁSICOEl sábado 22 y domingo 23, se festejará el Día Mundial del Vehículo Clásico con una propuesta libre y gratuita que reunirá automotores históricos de diversas épocas.

A lo largo del fin de semana, vecinos y turistas podrán disfrutar de la exhibición de motos y motonetas, monopostos, coupés de TC, autos, camionetas y camiones clásicos, que estarán presentes en distintos puntos de la ciudad como parte de un amplio programa de actividades.

El sábado 22, las actividades iniciarán con un desfile entre las 10 y las 12 horas por la Avenida Nuestra Señora de Luján entre Dr. Real y 25 de Mayo. Seguida, de 12 a 17 horas, con una exposición estática de vehículos en la Plaza Belgrano.

El domingo 23, la jornada continuará con la concentración a las 9 horas en la rotonda del Chango Más, y largada a las 10 horas de “La Vuelta Histórica de Luján”, un recorrido que incluirá distintos espacios del distrito y llegará hasta la localidad de Jáuregui donde habrá una muestra estática sobre avenida Flandes, a partir de las 11:30 horas.

INAUGURACIÓN AVIÓN GRUMMAN TRACKERS S-2E

El sábado 22, a las 19.30 horas, en el Complejo Monumental de Malvinas Argentinas (Nuestra Sra. de Luján y Ugarte) se inaugurará el avión de Malvinas Grumman Trackers S-2E, en el marco de la Soberanía Nacional.

JÁUREGUI FESTEJA

El sábado 22 y domingo 23, desde las 15 horas, en el predio de ferrocarril de Jáuregui se celebrará el 141° aniversario de la localidad. Las dos jornadas libres y gratuitas, organizadas por la Comisión Fiesta Aniversario Jáuregui y acompañadas por el Municipio de Luján, incluirán música en vivo, gastronomía tradicional y actividades para toda la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de platos típicos, food trucks, patio cervecero artesanal y dulces locales, además de una gran feria de emprendedores con más de 150 puestos, juegos y propuestas para todas las edades, y una exposición de autos clásicos.

La programación artística reunirá a más de 20 artistas en vivo, en un entorno ideal para compartir en familia o con amigos. Se presentarán las siguientes bandas:

Sábado 22

Orquesta Parque Lasabanda Rerum NovarumHyloramaCaravanseraiEl Empleado del MesMil BaresCaña de AzúcarFabulosos CalaveraSkere

Domingo 23

ErodareypeEn Clave CandombeLos AlquimistasNación WiphalaGranmaBeatkingsLa sabrosaTodos contra Jaime



45° ANIVERSARIO TEATRO MUNICIPAL TRINIDAD GUEVARA

El sábado 22, a partir de las 17 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se festejará el 45 aniversario. Habrá lectura de cuentos infantiles, música en vivo, sorteos, teatro leído, visitas guiadas al Teatro con inscripción previa, y el cierre será un concierto de piano por Sebastián Ortega Ciucci.

CONCIERTOS DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 22, a las 20 horas, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, se realizará un nuevo Concierto del Árbol Solo, “Bach, Vivaldi”, conmemorando el 10° aniversario. Concierto para piano y orquestas en FA Magnificat BWv 243 – Gloria RV 589.

Estará presente el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani” dirigido por Santiago Rosso, La Camerata Roja, Claudio Sanotor, Jessica Fernández, Natacha Nocetti, Sarah Migliori, Iván Vega, y Ramiro Brandan.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El lunes 24, a las 18 horas, en el centro de la ciudad tendrá lugar una nueva Peatonal Gastronómica.

Habrá más de 10 shows musicales en vivo en escenarios simultáneos, además de artistas urbanos, feria de emprendedores, kermesse y sorpresas para los más chicos.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El domingo 23, a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal “Trinidad Guevara” (Rivadavia 1096) se dará la muestra final y el egreso de los alumnos del Seminario Municipal de teatro. La entrada será libre y gratuita.

El lunes 24, a las 17.30 horas, en el Teatro Municipal “Trinidad Guevara” (Rivadavia 1096) se presentará el Taller Municipal de teatro para adolescentes “La biblioteca de Babel”. La entrada saldrá $2.000.

El lunes 24, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal “Trinidad Guevara” (Rivadavia 1096) el Taller Municipal de teatro para adultos presentará “Sorpresa de fin de año”.

El martes 25, a las 20 horas, se dará la Muestra anual de Canto y Piano. Las profesoras Alejandra Segura y Claudia Klaus invitan a disfrutar de una noche especial donde sus alumnos compartirán obras de estilo clásico y popular. La entrada tendrá un valor de $10.000.

El miércoles 26, a las 19.30 horas, estará en escena “Impulso”, la muestra anual de danza de UP. La entrada general costará $8.500.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

LA CLASE DE PIANO

El jueves 20, a las 20.30 horas, en la Biblioteca Popular de Carlos Keen, Leo Masliah y Lorena Rizzo presentarán una Clase de Piano. Costará $15.000 y habrá servicio de cantina.

Para reservas, comunicarse al 2323 527059.

ERODA LA ÚLTIMA VUELTA

El jueves 20, a las 21 horas, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704) se presentará “Eroda, la última vuelta”. La entrada tendrá un valor de $8.000.

PRESENTACIÓN LITERARIA

El sábado 22, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 758) Gabriel Vázquez presentará “El tesoro de Luján”. Habrá invitados especiales, sorteo y ágape.

3° EDICIÓN DE LA FERIA DE LA ODISEA DEL VINO

El sábado 22, de 20 a 00 horas, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos (P.º Calelian 1135) se llevará a cabo la 3° Edición de la Feria de la Odisea del Vino.

Habrá más de 50 etiquetas de vinos de 9 provincias del país, música en vivo, y patio gastronómico.El valor de la tarjeta es de $40.000 e incluye la degustación de todos los vinos. Para conseguir las entradas anticipadas, enviar un mensaje vía WhatsApp al 2323 606150. Cabe destacar que quedan los últimos cupos disponibles.

LA RAZÓN BLINDADA

El domingo 23, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se dará una nueva función de “La razón blindada” de Arístides Vargas, bajo la dirección de Luis Vallejo.

Para conseguir la entrada, que tiene un costo de $13.000, deberán enviar un mensaje al 2323 678722. La entrada anticipada costará $10.000, mientras que para socios y alumnos de los talleres del teatro, habrá una oferta de 2×1.

Publicado el jueves 20 de noviembre de 2025