Agenda de actividades para el fin de semana



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

CICLO DE TANGO EN LAS BIBLIOTECAS

El jueves 6, desde las 20 horas, en la Biblioteca Popular de Carlos Keen (José C. Paz y Sarmiento) se llevará a cabo una nueva jornada del “Ciclo de Tango en las Bibliotecas”. En esta ocasión estará presente la Orquesta Municipal de Tango.

La entrada será un bono contribución a beneficio del espacio donde se realiza el evento.

MUESTRA DE LA ESCUELA DE ARTE PIPO FERRARI

El viernes 7, a las 19 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de julio 863) se llevará a cabo la Muestra de Egresados de Artes Visuales y Música Popular de la Escuela de Arte “José Pipo Ferrari”.

Será una actividad libre y gratuita.

VÍSPERAS AL DÍA DE LA TRADICIÓN

El sábado 8, a las 18 horas, en Plaza Belgrano, se realizará el evento Vísperas al Día de la Tradición. Se presentarán los ballets: El Encuentro, Fortín Luján, Tintaya, Municipal de Folklore Mabel Luján, Amalaya, Volver a Empezar, Hermanos Vera, Agrupación Cultural Luján, Grupo Folclórico Kiku Falcione, Círculo Criollo Martín Fierro.

EXPO TENTACIÓN 2025

El domingo 9, de 11 a 19 horas, en el Centro Cultural “Doña Ana de Matos» (Paseo Calelian 1135) se llevará a cabo la “Expo Tentación 2025”, un evento que reúne pastelería, alfajores, vinos, entre otras. Habrá productores y marcas locales, así como también distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires.

LUJÁN SE MUEVE

El domingo 9, a partir de 15 a 19 horas, en la Plaza Belgrano, se realizará una jornada de salsa y bachata a cargo de Sebastián Cordone. Se invita a los asistentes a llevar silla o reposera. Esta actividad se suspende por lluvia.

ANIVERSARIO ORQUESTA “EL OMBÚ”

El domingo 9, a las 20 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara se realizará el concierto de los 18 años de la “Orquesta El Ombú”. La orquesta El Ombú es un proyecto educativo dentro de los talleres culturales que ofrece el municipio, y es la primera orquesta municipal.

LUJANARTE

La Biblioteca Popular Jean Jaurés (Lavalle 758) invita a la comunidad a participar de “Lujanarte”, una muestra colectiva de Marta Braiotta, Noemi Burgos, Vanesa Rivas Villalba, y Liliana González.

Estará vigente durante noviembre y diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 12 y 17.30 a 19.30 horas.

Actividades aranceladas

FIESTAS VOLADORAS

El viernes 7, a las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1073) se desarrollará “Fiestas voladoras”. Estarán presentes Camionero, Señorita Miel, Manco Blu y Cripta. Habrá expo, feria, tatto, merch y música en vivo.

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El sábado 8, a las 19 y 21.30 horas, se realizará la “Muestra Anual 2025” de The Best Gym Luján 2025. Un show para toda la familia. La entrada costará $8.000.

El martes 11, a las 20.30 horas, “Diamonds”. Yanina Destefano presenta su show anual de Danzas árabes y reggaetón, con la participación de niñas y jóvenes de todas las edades que mostrarán todo lo aprendido durante el año, en una noche llena de ritmo, color y emoción. La entrada tendrá un valor de $8.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

MUSYARE JAZZ

El sábado 8, a las 19 horas, en la Biblioteca Popular Jean Jaurés (Lavalle 758) se llevará a cabo “Musyare Jazz”.

LA VARIETÉ EN EL ARGENTINO

El sábado 8, a las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1073) se desarrollará “La varieté”. Actuarán Agustíncin, Vana Passeri, y Lolo Buratovich. Expondrá Anmel Siboldi. Brindará música en vivo Gabriela y Pablo Amendola. La cantina estará a cargo de Pintoresco Almacén.

EL QUE BORRA LOS NOMBRES

El sábado 8, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) se dará la función “El que borra los nombres”. El Dr. Expósito tiene a su cargo la tarea de borrar nombres de una interminable lista negra. Lo asiste Baldi, su sacrificado auxiliar, condensación del pensamiento del argentino medio. Una metáfora alertante, de un sistema que, si bien no visible, sigue latente y que amenaza, ante cualquier descuido u olvido, con brotar como pústulas infectadas de una nueva peste. Reflejo de un sistema de pensamiento de una sociedad que cada vez que no trabaja para recuperar su identidad, está «borrando un nombre».

Con localidades limitadas, las entradas anticipadas estarán $10.000 mientras que el día de la función saldrán $12.000. Para reservas comunicarse al 2323654454.

MARTA BRAIOTTA EXPONE EN MIGLIORANZA

El sábado 8, de 20 a 00 horas, en Miglioranza Casa de Arte, Marta Braiotta realizará la muestra de pintura “Entre pétalos y colores”, flores que crecen en el lienzo más de su tamaño natural para invitar a mirar el arte desde el asombro. Estará invitado Luis Lofeudo con escultura y “Colmena” en música en vivo.

Habrá cantina y sorteos. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa. Para ello, deberán enviar un Mensaje Directo a @miglioranza.art.

CINECLUB SÉPTIMA BUTACA

El miércoles 12, a las 20 horas, en la Biblioteca Popular Jean Jaurés (Lavalle 758) proyectarán “Silverado”. Pistoleros, amistad, amores, un sheriff corrupto, un «saloon» épico, colonos y terratenientes. Un festival de tópicos del western manejados con pulso maestro. Una película que vivifica el género con una recuperación de la estructura más clásica del cine estadounidense.

El bono contribución será de $3000.

Publicado el jueves 6 de noviembre de 2025