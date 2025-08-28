Agenda de actividades para el fin de semana

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

100° ANIVERSARIO DEL CLUB FERRO

El sábado 30, a partir de las 18 horas, en Rawson y avenida España, se llevará a cabo la celebración por el 100° Aniversario del Club Ferro. Siendo un evento libre y gratuito, habrá diferentes actividades para disfrutar en familia, un patio de comidas, una feria de artesanos y música en vivo.

Se presentarán: “Los Tropicales”, Hugo Pagano y su Trío, tributo a Abel Pintos a cargo de Damián, “Tierra Santa”, y el gran cierre musical a cargo de Nolberto Al k Lá.

III CICLO DE ENCUENTROS CORALES, UNLUGAR PARA CANTAR

El sábado 30, a las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135) se llevará a cabo el “III Ciclo de encuentros corales, UNLugar para cantar”.

Se presentará el “Coro Polifónico UNLu”, dirigido por Sergio Kovachevich, “Decir cantando”, dirigido por Paula Ártigas, y “Ensamble de voces del oeste”, bajo dirección de Cecilia Salvador.

CONCIERTOS DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 30, a las 20 horas, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, se realizará un nuevo Concierto del Árbol Solo, “Albor de primavera”. Estará presente la Agrupación Sinfónica de la Municipalidad de Morón, dirigida por Pablo Bocchimuzzi.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 29, a las 16 horas, en el Teatro Municipal “Trinidad Guevara” (Rivadavia 1096) tendrá lugar “Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukasuka”.

A total beneficio de dicho teatro, la entrada tendrá un valor de $2000.

El sábado 30, a las 21 horas, estará en escena “La casa de Bernarda Alba”. Bajo la dirección de Marcelo Cosentino, la obra combina luces y sombras para explorar los secretos más íntimos de la familia y su lucha por la libertad. El pullman (segundo piso) costará $23000, la platea $25000 y el palco (primer piso) $25000.

El domingo 31, a las 20 horas, será el turno de “Vale con bigote y… yo te dije”. Se trata de un show que promete risas y diversión con ese estilo único que los caracteriza: la chispa, el desparpajo y ese equilibrio entre la alegría y el sarcasmo con que abordan la convivencia y la modernidad de las situaciones cotidianas de cualquier pareja. La entrada general tendrá un valor de $22000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

LA COMEDIA DEL PILAR

El sábado 30, desde las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se dará la obra “La comedia del Pilar”, bajo dirección de Martín Simeone.

El valor de la entrada será de $10000. Para reservas, podrán comunicarse al 2323 678722.

VAN GOGH: UNA EXPERIENCIA DE ARTE INMERSIVA

Hasta el 21 de septiembre, de martes a domingos de 10 a 19 horas, en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863) se podrá disfrutar de la exposición “Van Gogh: Il Sogno”, una muestra inmersiva que conquistó al público en distintas partes del mundo.

La propuesta invita a sumergirse en el universo artístico y emocional de Vincent Van Gogh, máximo exponente del impresionismo holandés, a través de una experiencia multisensorial que combina tecnología de vanguardia, música envolvente y una narración que guía a los visitantes por la vida y obra del pintor.

Las entradas están disponibles a través de https://www.ticketek.com.ar/van-gogh-una-experiencia-de-arte-inmersiva/museo-de-bellas-artes-fernan-felix-de-amador.

Publicado el jueves 28 de agosto de 2025