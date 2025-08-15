Agenda de actividades para el fin de semana

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HISTORIA ILUSTRADA DE LA VIRGEN DE LUJÁN”

El viernes 15, a las 19.30 horas, en el Museo de Luján Edificio La Cúpula (San Martín 28), se realizará la presentación libre y gratuita del libro“Historia Ilustrada de la Virgen de Luján”, una obra que vio la luz por primera vez en el año 1934 y ahora vuelve al público reeditada, ampliada y actualizada bajo la supervisión de Luis Ernesto Sola, autor del reconocido libro “El Diario de Luján”.

JAPÓN EN LUJÁN

El sábado 16, desde las 12 horas, en el Centro Cultural Municipal “Doña Ana de Matos”, se realizará el evento “Japón en Luján”, con el objetivo de poner en valor la herencia cultural de los inmigrantes japoneses.

Con entrada libre y gratuita, habrá paseo gastronómico, feria de artesanos, y diversas actividades para disfrutar en familia. En este sentido, se realizarán jornadas talleres de cultura japonesa, Sashiko, Idioma, Ikebana, bailes tradicionales okinawense, taiko, sonará Grupo de Música Japonesa, habrá cantantes, tambores, una ceremonia del té, un desfile de kimonos, entre otras actividades.

GRAN FESTEJO POR EL DÍA DE LAS INFANCIAS EN EL PARQUE INDEPENDENCIA

El sábado 16, de 14 a 17.30 horas, en el Parque Independencia (Las Heras esquina Gamboa) se celebrará el Día de las Infancias. Contará con diversas actividades recreativas, deportivas y culturales para los niños y sus familias. Habrá un sector deportivo con arcos para patear penales, canchas de fútbol tenis y juegos de lanzamientos de bolsas.

Se desplegará un sector artístico con mesas y atriles para dibujar y pintar, y un sector recreativo con diversos juegos inflables, camas elásticas y metegoles. Asimismo, la jornada contará con distintos espectáculos musicales, personajes famosos y payasos.

Además, habrá un sector destinado a la Primera Infancia que incluye una plaza blanda con juegos y actividades, además de un Lactario. La propuesta es organizada por el Programa Parque RecreArte.

CAFÉ SANMARTINIANO EN EL COMPLEJO UDAONDO

El sábado 16, a las 15.30 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) se realizará el Café Sanmartiniano en homenaje al General José de San Martín, en las vísperas de un nuevo aniversario de su muerte. La iniciativa, de entrada libre y gratuita, es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

FESTIVAL SOLIDARIO DE ACAL Y LA ESCUELA DE ARTE PIPO FERRARI

El sábado 16, a partir de las 20 horas, en el Club Argentino (Colón 1075, la Asociación Civil de Artistas de Luján (ACAL) impulsa un festival cultural en articulación con la Escuela de Arte “José ‘Pipo’ Ferrari”. La propuesta busca unir expresiones artísticas, comunidad y solidaridad, con entrada libre y abierta, y la invitación a acercar ropa de abrigo y alimentos no perecederos. El escenario recibirá a más de 25 artistas de distintos estilos, géneros y corrientes musicales contemporáneas. Todo lo recaudado por la venta de comidas y bebidas será donado a la Asociación Cooperadora de la escuela, mientras que la ropa y alimentos se destinarán a comedores de Luján.

Para más información comunicarse al 2323317295 o pueden acceder a la cuenta de Instagram @acaloficial.

FIESTA DEL ASADO CON CUERO EN CORTÍNEZ

El domingo 17, de 11 a 18 horas, en el predio de la estación de ferrocarril de Cortinez (Virrey Cisneros y Doctor Muñiz) se realizará la cuarta edición de la Fiesta del Asado con Cuero, una propuesta gastronómica, libre y gratuita.

Quienes asistan, podrán disfrutar de puestos de comida con delicias tradicionales, feria de artesanos, música en vivo y una variedad de actividades criollas.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 14, a las 19.30 horas, se presentará la muestra “El Mágico Mundo de Flow”, mientras que a las 21 horas comenzará “El Tenebroso Mundo de Flow”, ambas actuaciones de la escuela de danzas y arte Flow. Tarifa general de las entradas: $12.000.

El viernes 15, a las 20 horas, se presentará “El Mágico y Tenebroso Mundo de Flow”, la muestra de la escuela de danzas y arte Flow. El precio general de las entradas es de $12.000.

El sábado 16, a las 21 horas, Alejandro Dolina presentará el espectáculo radial “La Venganza Será Terrible”. El valor de las entradas es de $25.000 y $28.000.

GUISO Y GUITARREADA – NOCHE DE KARAOKE

El jueves 14, a partir de las 21 horas en el Teatro El Galpón (General Belgrano esquina Hipólito Yrigoyen), habrá otra noche de “Guiso y Guitarreada”, con la presencia del artista Hernán Rebottaro. Además habrá karaoke y micrófono abierto.

La entrada es libre y gratuita con colaboración al sobre. Para reservas, comunicarse al 2323 313620.

AMPARO PARA LAS RISAS

El sábado 16, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (General Belgrano esquina Hipólito Yrigoyen), se realizará la función estreno de “Amparo para las Risas”, una obra de Fernando Mancuso y con dirección de Mario Esper. Con la actuación de Valentina Caffera y Hugo Alba. El valor de las entradas es de $12.000. Jubilados, alumnos de Teatro y socios tienen un 20% de descuento. Para reservar, comunicarse al 2323 313620.

VAN GOGH: UNA EXPERIENCIA DE ARTE INMERSIVA

Hasta el 7 de septiembre, de 10 a 17 horas, en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863) se podrá disfrutar de la exposición “Van Gogh: Il Sogno”, una muestra inmersiva que conquistó al público en distintas partes del mundo.

La propuesta invita a sumergirse en el universo artístico y emocional de Vincent Van Gogh, máximo exponente del impresionismo holandés, a través de una experiencia multisensorial que combina tecnología de vanguardia, música envolvente y una narración que guía a los visitantes por la vida y obra del pintor.

Las entradas están disponibles a través de https://www.ticketek.com.ar/van-gogh-una-experiencia-de-arte-inmersiva/museo-de-bellas-artes-fernan-felix-de-amador.

Los días lunes, de 10 a 17 horas, la entrada será gratuita para escuelas, instituciones y organizaciones sociales, completando previamente el siguiente formulario digital para reservar lugar: https://bit.ly/VanGogh_Instituciones.

Publicado el viernes 15 de agosto de 2025