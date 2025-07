Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS

INVIERNO EN LUJÁN: PROPUESTAS CULTURALES, RECREATIVAS Y GRATUITAS PARA TODA LA FAMILIA

Del 19 de julio al 2 de agosto, se desarrollará una variada agenda de actividades recreativas y culturales destinadas a las infancias y a toda la comunidad. La propuesta incluye espectáculos, juegos, muestras, espacios temáticos y actividades en museos y teatros, con entrada libre y gratuita en la mayoría de las opciones.

PARQUE INVERNAL LUJÁN

El corazón de la propuesta será el Parque Invernal Luján (PIL), que funcionará todos los días de 12 a 18 horas en el Parque San Martín, con acceso libre y múltiples atracciones. Entre ellas se destaca el Centro Espacial, un espacio temático con simuladores, camas elásticas para caminatas lunares y juegos interactivos con planeta; el Campamento Aventura, con laberintos, puentes colgantes, redes y palestras para jugar y explorar; y el sector RecreArte, con juegos inflables, metegoles y propuestas lúdicas para todas las edades.

El Parque Invernal también contará con un auditorio donde habrá espectáculos en vivo gratuitos todos los días a las 14 y a las 16 horas, y muestras de los talleres culturales municipales

Asimismo, dentro del PIL funcionará el Circo Migra, con una propuesta de circo contemporáneo de fuerte impronta teatral, en dos funciones diarias, a las 15 y a las 17.30 horas, y funciones “a la gorra” cada lunes. También habrá un patio gastronómico, feria de emprendedores y otros atractivos.

VAN GOGH: UNA EXPERIENCIA DE ARTE INMERSIVA LLEGA A LUJÁN

El sábado 19, en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863) se inaugurará la muestra “Van Gogh: Il Sogno”, una muestra inmersiva que ha conquistado al público en distintas partes del mundo y que por primera vez podrá disfrutarse en Luján.

La propuesta invita a sumergirse en el universo artístico y emocional de Vincent Van Gogh, máximo exponente del impresionismo holandés, a través de una experiencia multisensorial que combina tecnología de vanguardia, música envolvente y una narración que guía a los visitantes por la vida y obra del pintor.

Podrá visitarse desde el sábado 19 de julio hasta el 7 de septiembre, de martes a domingo de 10 a 17 horas. Las entradas están disponibles a través de https://www.ticketek.com.ar/van-gogh-una-experiencia-de-arte-inmersiva/museo-de-bellas-artes-fernan-felix-de-amador

Los días lunes, de 10 a 17 horas, la entrada será gratuita para escuelas, instituciones y organizaciones sociales, completando previamente el siguiente formulario digital para reservar lugar: https://bit.ly/VanGogh_Instituciones.

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

Durante el receso invernal el Teatro Municipal “Trinidad Guevara” (Rivadavia 1096) ofrecerá múltiples espectáculos gratuitos, bajo el siguiente cronograma:

– Martes 22 de julio: 14.30 horas: “Payaso Tertulio”

– Jueves 24 de julio: 14.30 horas: “Valijas para una odisea torcida” (arancelada)

– Viernes 25 de julio: 14.30 horas: “La Varieté”

Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en la boletería del teatro (Rivadavia 1096), dos horas antes de cada función.

También habrá una programación especial con funciones pensadas para toda la familia, cuyas entradas pueden adquirirse virtualmente a través de trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.

MUSEOS

En este sentido, los museos de la ciudad brindarán visitas guiadas gratuitas para disfrutar en familia. En el Museo Municipal Casa Ameghino (Gral. Las Heras 466) abierto de 11 a 16 horas, el público podrá recorrer la vivienda declarada Monumento Nacional, que resguarda más de 3.000 piezas fósiles provenientes de las colecciones Recarey y Mignone.

Por otra parte, el Museo Municipal de la Ciudad (San Martín 28) abrirá de 10 a 15 horas, mientras que el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) lo hará de miércoles a viernes de 11 a 17, y sábados y domingos de 10 a 18 horas, con su vasta colección de objetos de los períodos prehispánico, colonial y del siglo XX.

CONCIERTO DE INVIERNO – ORQUESTAS DE LUJÁN

El sábado 19, a las 16 horas, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135) se llevará a cabo el “Concierto de invierno, Orquestas de Luján”. Actuará el Ensamble Juvenil Luján, la Orquesta Parque Lasa, la Orquesta Infantil Barrio Ameghino, y el Ensamble Juvenil Barrio Ameghino.

La entrada será libre y gratuita.

FESTIVAL PINTA

El domingo 20, de 14 a 19 horas, en Plazoleta Antigua Estación Basílica se festejará el día de la amistad con el Festival Pinta. Música, arte y mucha alegría. Con entrada libre y gratuita, participarán “Grandma”, “El almohadón de la bata”, Lula Pardal y “Aspen Mood”.

Habrá foodtrucks, feria de la economía popular y la transmisión en vivo de la Radio Públicajunto al programa “Cuidado! Indie suelto”.

LUJÁN SE MUEVE

El domingo 20, a partir de las 14 horas, en Plaza Belgrano, se llevará a cabo una nueva jornada de “Luján se Mueve”. El Estudio de Danzas Yani Destefano presentará una muestra de Bellydance y Reggaeton.

Sus organizadores recomiendan llevar sillas o reposeras. La actividad se suspende en caso de lluvia.

ACTIVIDADES ARANCELADAS

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 17, a las 20.30 horas, DAM presenta “Between lights”. Entre luces de noche y día, entre luces de sol y luna, entre luces universales y entre luces artificiales, siempre siempre la cura es bailar. La entrada tiene un valor de $8000.

El viernes 18, a las 20.30 horas, el Estudio de Danza Dancing Club brindará su show “Let´s dance” para demostrar lo aprendido durante la primera parte del año. La entrada costará $15000.

El sábado 19, a las 20.30 horas, el estudio de Danzas Releve presenta “Let’s Go”, un espectáculo de Danzas variadas mostrando el trabajo del alumnado del estudio durante este año. La entrada saldrá $10000.

El lunes 21, a las 14.30 horas, será el turno de la famosa historia de “Peter pan”. La entrada costará $15000.

El lunes 21, a las 16.30 horas, estará en escenario el musical “Un invierno de película”. Un recorrido por las obras de las películas más relevantes de las últimas décadas. La entrada estará $15000.

El martes 22, a las 14.30 y 16.30 horas, estará el “Show de los TA TE TI”. En esta oportunidad habrá promoción de 3×2 en entradas. Cada una de ellas saldrá $9000.

El miércoles 23, desde las 16.30 horas, será el turno de “Abracajabra”. La entrada general costará $12000.

Las entradas pueden adquirirse de manera virtual en https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/ o de forma presencial en la boletería del teatro (Rivadavia 1096), de martes a sábados de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados se encuentra cerrada, excepto dos horas antes de cada espectáculo.

TUS BUENAS CHAUCHAS

El viernes 18, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) tendrá lugar “Tus buenas chauchas”. El horno no está para bollos, la cosa está caldeada y así en medio de frases hechas, Olga cocina.

Para conseguir un lugar comunicarse al 2323 678722.

JIVERS

El sábado 19, a las 18 horas, en Café Bulzack (Colón 1384) “Jivers” brindará un show para toda la familia, cantando a Maria Elena Walsh.

Las entradas costarán $8000. Podrán ser adquiridas a través de la página web www.bulzack.com.ar

LAS GALAXIAS

El sábado 19, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) el Grupo de Teatro “Las fugitivas” presentará “Las galaxias”, una obra de Ale Maiza. Te enamorás, reís, soñas.

Las entradas tienen un costo de $10000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

JIVERS

El sábado 19, a las 22 horas, en Café Bulzack (Colón 1384) “Jivers” hará su show. Es un cuarteto enfocado a la interpretación de un género específico dentro del jazz: el swing vocal de los años ’30 y ’40. Inspirados principalmente en grupos como The Mills Brothers, The Andrews Sisters y The Boswell Sisters.

La entrada tendrá un valor de $10000. Podrá adquirirse a través de la página web www.bulzack.com.ar

ALIKA EN LUJÁN

El sábado 19, a las 22 horas, en el Club Ferro (avenida España 1244) estará presente @aalikaa junto a una banda invitada sorpresa, @faustino___g musicalizando y la intervención artística en vivo de @gerdyharapos.

Las entradas están a la venta a través de mensaje directo y en la queridísima @feria_ghost.

QUE HABLEN OTRAS PARTES DE MÍ

El domingo 20, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) la Compañía Apócrifa 2025 brindará su obra “Que hablen otras partes de mí”, fragmentos de una actriz apócrifa de los años dorados del cine argentino.

Para reservas comunicarse al 2323 678722.

Publicado el viernes 18 de julio de 2025