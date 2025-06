Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

PARQUE RECREARTE

El sábado 28, de 14.30 a 16.30 horas, en la Plazoleta Antigua Estación Basílica, se desarrollará una nueva edición de Parque RecreArte. Habrá música, juegos, actividades renovadas culturales y deportivas.

“TIERRA PARTIDA”

El sábado 28, a las 17 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863) la Curadora Luciana García Belbey y Emilia Mönch realizarán una recorrida por la muestra “Tierra partida”.

“Tierra Partida”, de la artista visual Emilia Mönch, se presenta en Luján como parte de una itinerancia federal que ha incluido sedes como el Museo Provincial de Artes Visuales de La Pampa y el Museo Carlos Alonso de General Villegas. Con curaduría de Luciana García Belbey, la muestra propone una reflexión visual sobre la fragmentación, el territorio y la identidad, desde un lenguaje plástico que combina potencia expresiva y sutileza técnica.

Con entrada libre y gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos, de 10 a 17 horas. Para visitas guiadas, comunicarse al 2323 446167, o enviar un correo electrónico a bellasartes@lujan.gov.ar

CONCIERTOS DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 28, a las 20 horas, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, se realizará un nuevo Concierto del Árbol Solo. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación dirigido por Sebasitano De Filippi, interpretará la “Novena sinfonía, distintas notas de una sola nación”.

FIESTA DE LA PIZZA EN OPEN DOOR

El domingo 29, de 11 a 20 horas, en la Plaza 1° de Mayo de la localidad de Open Door se realizará la “Fiesta de la Pizza”. Habrá degustación, elección a la mejor pizza, música en vivo y feria de artesanos.

Se presentará “Grupo almendro”, Nazareno Lemos, Cristian Benavidez y su banda, y “Viejo carcamán”.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El sábado 28, a las 18.30 y 21 horas, más de 60 bailarinas en escena harán su show “Love is in the air”. La entrada tendrá un valor de $12000.

El domingo 29, a las 16 horas, tendrá lugar “Unidos por la danza”. Infantiles, juveniles y adultos mostrarán lo aprendido hasta el momento. La entrada costará $12000.

Las entradas pueden adquirirse de manera virtual en https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/ o de forma presencial en la boletería del teatro (Rivadavia 1096), de martes a sábados de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados se encuentra cerrada, excepto dos horas antes de cada espectáculo.

¡CACHO EL 48!

El viernes 27, a las 21.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) habrá doble función de “¡Cacho el 48!” de José Ithurrart.

Las entradas, que tienen un valor de $10000, pueden reservarse al 2323 678722.

TALLER INTENSIVO DE CIANOTIPIA

El sábado 28, a las 11 horas, en la Biblioteca Popular de Carlos Keen (José C. Paz y Sarmiento) se llevará a cabo el Taller intensivo de Cianotipia, una técnica de fotografía antigua sin cámara de por medio que utiliza la luz solar para copiar imágenes.

Será apto para toda la familia, con todos los materiales incluidos y arancelado. Para mayor información e inscripciones, comunicarse al 2323 577059, enviar un mensaje directo a @bibliotecapopularcarloskeen o @conjuro.artegráfico.

La actividad se suspende en caso de lluvia.

BICHOS INVISIBLES

El sábado 28, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) se dará la última función de “Bichos invisibles” dirigida por Davico y Scarnatto.

La entrada general tiene un costo de $10000 y pueden reservar al 2323 313620.

EL ÚLTIMO SUEÑO DE UN ANARQUISTA

El domingo 29, a las 19 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se estrenará “El último sueño de un anarquista” dirigida por Nancy Schettino, actuada por Graciela Iribarne y Gustavo Gallesio.

Para reservas comunicarse al 2323 678722. Las reservas tienen un costo de $10.000.