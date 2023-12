Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana largo.

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS

Muestra de Talleres: El jueves 7, desde las 16 horas, en la Casa de la Juventud (Rodolfo Moreno 650) se llevará a cabo la Muestra de Talleres. Habrá entrega de certificados, exposición de trabajos, shows en vivo y foodtrucks.

Tour de ateliers: El viernes 8, de 19 a 00 horas, los artistas locales se preparan para recibir visitas en sus espacios de creación. En este sentido, Liliana Sosa y alumnos del Taller de Grabado ubicado en General Paz 1579, entre Avellaneda y Lisandro de La Torre. Para pactar recorrido, comunicarse al (2323) 610-282. Mientras que Perico Jimenez, escultor, recibirá las visitas en Avellaneda 1288. En tanto que, Hueso Riccardulli, pintor e ilustrador, hará lo propio en Balleto 1151. Por último, Alejandro O’Kif, ilustrador, prepara su estudio en Rawson 1670. Para coordinar la visita, comunicarse al 11-4429-5632.

Festival por La Fe y la Historia: El sábado 9 y domingo 10, a partir de las 18 horas, en Plaza Belgrano se desarrollará la 11° edición del Festival por la Fe y la Historia. Con entrada libre y gratuita, contará con patio de comidas, patio cervecero y feria de emprendedores. El sábado 9, sonarán en vivo “Sevel humano”, “Hawkins”, “Lastronauta orchesta” y la visita de dos bandas de reconocida trayectoria nacional e internacional: Arbolito y Karamelo Santo que acompañarán para un cierre a pura fiesta. Mientras que, el domingo 10, se presentarán Ballets locales del partido de Luján, “Camila Arriva Grupo”, “Los Barreto”, María Celeste Lores, “Canto Nativo”, Candela Mazza, Pol Mun, Graciela Carabajal, Facundo Ramírez junto a Bruno Arias. Además, en el marco de los 40 años de Democracia, se reconocerán a diversos referentes de la ciudad que fueron un faro luego de la noche más larga de la historia.

ACTIVIDADES ARANCELADAS

On the floor 3: El jueves 7, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) podrá observarse la tercera edición del show de Zumba “On the floor”. Habrá instructoras invitadas. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos, puede adquirirse a través del siguiente enlace https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=43 o en la boletería del teatro.

Muestra anual Cuerpo y Alma: El viernes 8, desde las 19:30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), el estudio Cuerpo y Alma presentará su muestra anual. Un grupo de personas que se han animado a explorar las sensaciones de crear, imaginar, volar, transmitir, sentir. La entrada tiene un costo de 2.000 pesos. Puede conseguirse en la boletería del teatro o a través del siguiente link https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=53

Nuestro viaje por la Moda: El viernes 8, a partir de las 20 horas, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 758) se realizará un viaje por la moda y vida de mujeres de cada época. La entrada tendrá un costo de 2.000 pesos.

“Valeria y los pájaros”: El viernes 8, a las 21 horas, en el Teatro La Mariana (Francia 1051) tendrá lugar la comedia “Valeria y los pájaros” de José Sanchis Sinisterra. Valeria, una joven que estuvo recluida en su hogar durante años, vive obsesionada por establecer una conexión con el espíritu de Telmo Castán, su amor platónico desde la adolescencia. La entrada general tiene un costo de 3.000 pesos, mientras que las anticipadas 2.500 pesos. Podrán reservarse, enviando un WhatsApp al (2323) 274-969.

Peña Morrototo: El sábado 9, a las 19 horas, en Morrototo Fútbol Club de la localidad de Carlos Keen, se realizará una Peña para cerrar el año. Habrá servicio de cantina y música en vivo. Se presentarán Leslimones, la expresión coral pura de Amuyen dirigida por Paula Artigas, George Bonomo y el Disco Solar, la Orquesta Sinfónica Municipal de Gral. Rodríguez y Pies de Barro. El bono contribución tiene un valor de 1000 pesos.

Gris de ausencia: El sábado 9, a partir de las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se estrenará Gris de Ausencia de Roberto Cossa. La entrada tiene un costo de 3.000 pesos, y las anticipadas 2.500. Para conseguirla, podrán contactarse al (2323) 678-722.

Mundo real: El sábado 9 y domingo 10, a las 21 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) Studio de Arte Chantall Aiello presentará “Mundo real”. La entrada cuesta 2.500 pesos, puede conseguirse de manera online en https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=44 o de manera presencial en la boletería del teatro.

Noche de Rock en el Artigas: El sábado 9, desde las 21 horas, el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) abrirá sus puertas para vivir una Noche de Rock. Sonarán en vivo @lenguassuburbanas y @astrorock.of El bono contribución sale 1.000 pesos de manera anticipada, o 1.200 en puerta. Habrá cantina y barra a precios populares. Comunicate vía Mensaje Directo de Instagram para reservar tu entrada.

Tan solo una madre: El sábado 9 y domingo 10, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) volverá a escena “Tan solo una madre”, interpretada por Viviana Martínez, dirigida por Mario Esper. La entrada general tiene un costo de 1.800 pesos. Podrás reservar tu lugar comunicándote al (2323) 336-586. Habrá servicio de cantina.

Peña La Telesita: El sábado 9, a partir de las 21 horas, en el predio STML (Ruta N° 7 – KM 72) se llevará a cabo la “Peña La Telesita”. Actuarán Horacio Banegas, Dipi Carabajal, Canto Nativo, Kevin Silva, Corazón Malvinero y Vane Andolfi.

Noche Punk en Crab: El sábado 9, desde las 23 horas, en San Martín 792, se llevará a cabo una Noche Punk. Se presentarán “The Titas” y “Curiosa Alegría”.

