Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS

Muestra Anual de Egresados – Escuela de Arte de Luján José “Pipo” Ferrari

El viernes 3, desde las 19.30 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de julio 863) se encontrará inaugurada la Muestra Anual de Egresados de las carreras Diseño Gráfico, Artes Visuales y Música Popular.

Estará disponible hasta el domingo 12 de noviembre. Podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 14 horas, sábados y domingos, de 10 a 17 horas.

Noche de los Museos

El viernes 3, de 19.30 a 22 horas, en el Parque Industrial Villa Flandria (Av. Flandes 1272), se realizará la “Noche de los Museos”.

Ajedrez – Liga Infantil del Norte de la Provincia

El sábado 4, a las 9 horas, en la sede del Club Social y Deportivo Flandria (Av. España 275, Jáuregui) se desarrollará la Liga Infantil de del Norte de la Provincia, de Ajedrez.

Las categorías en las que se podrá participar son sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y libre. Para informes e inscripciones, enviar un WhatsApp al 2323 481629.

Fiesta de la cerveza

El sábado 4 y domingo 5, a partir de las 14 horas, en el Parque Ameghino (San Martín 1) se llevará a cabo la tercera edición de la Fiesta de la Cerveza. La conducción estará a cargo de Vale con Bigotes, la pareja que se hizo viral en la aplicación Tik Tok.

Libre y gratuita, contará con más de 80 stands de productores locales y más de 30 variedades de cervezas artesanales.

En el transcurso del primer día los artistas que se presentarán son “Chancra”, “Tramer”, “Señorita miel”, “Caravanserai”, “Aspen mood”, “Guache!, Vibra Subtropical” y un cierre de fiesta a cargo de los DJs “NICETRY!”.

Mientras que el segundo contará con la presencia de “Después de todo”, Blas Mainelli, “Empleado del mes”, “Granma”, y “The crabs corporation”. Para finalizar, sonará en vivo “De la cabeza”, una banda local tributo a Bersuit Vergarabat.

La boda inesperada

El lunes 6, a las 16 y 18 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) el Taller de Teatro Municipal para Personas con Discapacidad, pondrá en escena “La boda inesperada”. La entrada es libre y gratuita.

La última ventana

El lunes 6, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) el Taller de Teatro Municipal para Adultos Mayores presentará “La última ventana”.

La obra es escrita por Ester Rondón, alumna del taller, y dirigida por Nata Hurtado. La entrada es libre y gratuita.

Expo Luján

El martes 7 y miércoles 8, entre las 12 y 20 horas, en el Parque San Martín (en las inmediaciones de Doctor Real e Italia) , tendrá lugar la “Expo Luján”.

Habrá más de 50 stands de empresas locales, presentaciones de programas nacionales, provinciales y municipales, conferencias de especialistas sobre temáticas del sector productivo, un patio gastronómico y actividades recreativas y culturales para toda la familia.

ACTIVIDADES ARANCELADAS

Muestra de estudio 2023

El jueves 2, a las 20.30 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) Las profesoras Alejandra Segura y Claudia Klaus de la mano de sus alumnos de canto y piano presentan “Muestra de estudio 2023”.

Las entradas tienen un valor de 1800 pesos, pueden conseguirse en la boletería del teatro o a través del siguiente enlace https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=39

Súbete

El viernes 3, desde las 18 y 20 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) ATTITUDE Studio de Arte presenta «SÚBETE», dos funciones de música y coreografías.

Participarán 100 alumnos mostrando lo aprendido en clases, para cerrar el año brillando.

Las entradas tienen un costo de 2000 pesos. Pueden adquirirse en la boletería del teatro, o a través del siguiente link https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=33#

Abrime, Rafael

El viernes 3, a las 21 horas, en el Atelier Walgon (Moreno 954), se dará la única función del unipersonal «Abrime Rafael», con la actuación de Javier Dovico y la dirección de Vana Passeri,

El valor de la entrada será de 2500 pesos. Quienes quieran reservar un lugar, deberán comunicarse al 2323 678722.

Peña La Lechuza

El viernes 3, a las 21.30 horas, en el Club Argentino (Colón 1073) se desarrollará una nueva jornada de “Peña La Lechuza”. Actuará “Don Argañaraz”, Julián López, Inés Revainera y el Ballet “Corazón Jilguero”.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse enviando un WhatsApp al 2323 212220.

Pasión Flamenco

El sábado 4, desde las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) @pasionflamenco18 hará su presentación de fin de año.

Habrá servicio de cantina en el Bar Galponero. Para reservas, enviar un WhatsApp al +54 9 11 6053-4247.

«ECLIPSADO – Lado Oscuro» La Bonsai Orquesta

El sábado 4, a partir de las 21 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) la Bonsai Orquesta presentará “ECLIPSADO – Lado Oscuro”.

La Bonsai Orquesta es un lugar de encuentro, una concentración de amistades, fomentando la compañía y el disfrute colectivo, lleno de anécdotas y vivencias que son la columna vertebral de esta banda oriunda de Luján.

Finalizando la presentación de su primer material discográfico “Jardinero de Marte”, ahora se encuentran presentando su segundo disco “Eclipsado – Lado Oscuro”.

Las entradas cuestan 3000 pesos, las cuales pueden adquirirse en la boletería del teatro o en venta online https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=28

Celia, soy docente y quiero docentear

El sábado 4, a las 21.30 horas, en el Teatro La Mariana (Francia 1051) tendrá lugar la obra “Celia, soy docente y quiero docentear”.

Hasta agotar un total de 30 entradas, la primera preventa costará 3500. Luego, la segunda hasta agotar otras 30, 4000 y las últimas entradas valdrán 4500 pesos.

Pasión Flamenco

El domingo 5, desde las 19 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) @pasionflamenco18 hará su presentación de fin de año.

Habrá servicio de cantina en el Bar Galponero. Para reservas, enviar un WhatsApp al +54 9 11 6053-4247.

La más silenciosa de todas

El domingo 5, a las 20.30 horas, en el Atelier Walgon (Mariano Moreno 954) el creador de F5, Darío Scarnatto, presentará “La más silenciosa de todas”.

Las entradas tienen un costo de 2000 pesos. Para reservar una butaca, comunicarse al 2323 678722.

Publicado el jueves 2 de noviembre de 2023