Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se llevarán a cabo en diferentes puntos del distrito durante el fin de semana.

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS

Inauguración Isla de Juegos en Torres: El sábado 8, a las 15 horas, en la localidad de Torres (Nemesio Litardo y Criado Alonso) se inaugurará la nueva Isla de Juegos. Durante la jornada, tendrá una nueva edición el ciclo Recrearte.

Desfile por el Día de la Independencia: El domingo, a partir de las 10 horas, en la localidad de Pueblo Nuevo (Tropero Moreira y Los Acers) se realizará el tradicional desfile por el Día de la Independencia. El mismo es organizado en conjunto con la Comisión de Fiestas de Villa Flandria “Jorge Coco Moronta”.

Luján se mueve: El domingo 9, a las 14 , en la Plaza Belgrano, se realizará una nueva edición de “Luján se mueve”, con una clase abierta de Zumba a cargo de la instructora Vanesa ZIN. Cabe mencionar que la actividad se suspende por lluvias.

ACTIVIDADES ARANCELADAS

Un ramo de flores perdido y maloliente: El viernes 7, a las 20 y 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), estará en escena “Un ramo de flores perdido y maloliente”. El valor de la entrada anticipada es de 1500 pesos y en puerta de 1800. Para reservar un lugar, comunicarse al (2323) 678-722.

On the floor 2: El viernes 7, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se presentará “On the floor 2”, un show de zumba y baile. Las entradas cuestan 1.300 pesos y están a la venta en la página del teatro https://teatrolujan.ventaticket.com.ar/ o en la boletería del teatro.

Velorios: El viernes 7, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen) el Grupo Atreverse volverá a la escena con “Velorios”, una comedia de humor que cuenta los entremeses de los velorios de 5 ex compañeras del colegio. Es una obra para mayores de 16 años. Bajo dirección de Ana María Decatre, actuarán Adriana Guillet, Ana Egea, Cecilia Ferrari, Dorita Lopez, María Laura Garraza. Habrá servicio de barra y menú en el Bar Galponero. La entrada costará 1.000 pesos. Para reservas, comunicarse al (2323) 336-586.

Cuando llegue la noche: El sábado 8, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se presentará la obra “Cuando llegue la noche” de José Ithurrart. Para reservar un lugar, comunicarse al (2323) 678-722.

F5: El sábado 8, desde las 21 horas, en el Teatro La Mariana (Francia 1051) se estrenará la obra “F5” de Dario Scarnatto. La entrada general costará 2.000 pesos.

Música en el Artigas: El sábado 8, a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural y Social José Artigas (Bartolomé Mitre 846) se realizará una Noche de Música. Contará con la presencia de @munaytakiy, @silvanadelgadocantora, Sikuris y más artistas invitados. Habrá locro y una opción vegana. El bono contribución, destinado a los artistas, contará de 500 pesos.

Presentación de los Talleres a cargo de La Tamarí Circo: El domingo 9, desde las 15 horas, en el Teatro el Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen) con motivo de presentar sus talleres, La Tamari Circo realizará muestras de Acrobacia Aérea, Taller de Circo, Malabares y Cuerpo Acrobático. Habrá servicio de cantina. El bono contribución tiene un costo de 1.000 pesos.

El pinchador de globos: El domingo, a partir de las 16 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) el Grupo Cañón presenta “El pinchador de globos”. Un espectáculo para toda la familia. Por reservas comunicarse al (2323) 678-722. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos.

Jugando en Bahía Aventura: El domingo 9, a las 16 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) Paw Patrol llega a Luján con su show para los más pequeños y pequeñas “Jugando en Bahía Aventura”.

Las entradas cuestan 3.500 pesos y están a la venta en la página del teatro https://teatrolujan.ventaticket.com.ar/ o en la boletería del teatro.

Que vas a saber vos del amor: El domingo 9, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) estará en escena la otra “Que vas a saber vos del amor” de Pablo Carrasco. Actuarán Adela Ratti, Cecilia Morelli, Martín Lamothe. Habrá música en vivo a cargo de Ezequiel Sapir. Las entradas anticipadas tendrán un costo de 1.700 pesos mientras que en puerta saldrán $2.000.

Clases abiertas: El miércoles 12, a las 18 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se realizará una clase abierta de Danza y a las 19.30 una clase abierta también pero de Tela Acrobática. Las entradas cuestan 1.200 pesos y están a la venta en la página del teatro https://teatrolujan.ventaticket.com.ar/ o en la boletería del teatro.

Publicado el jueves 6 de julio de 2023