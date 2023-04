Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

– Actividades libres y gratuitas –

Primer aniversario de Street Basket: El sábado 22 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en el Parque San Martín (Manuel Gálvez y Joaquín V. González), tendrá lugar el aniversario de las dos canchas públicas de básquet, con la inscripción de equipos al torneo, la presentación de planillas y el armado del fixture. A las 11 se realizará el acto protocolar y se otorgará un reconocimiento a la nueva asociación de Street Basket Luján, una agrupación de jóvenes deportistas que desde hacía años reclamaban la posibilidad de practicar este deporte en canchas equipadas y con medidas oficiales. A las 11:30 está prevista la entrega del nuevo uniforme de SBL.

A las 12 se dará inicio al gran torneo de 3×3 que durará hasta las 16 horas. A las 17 se realizará la premiación a los primeros tres puestos del Torneo Aniversario 3 vs 3. Por último, a partir de las 18, las canchas quedarán habilitadas para la práctica libre y mixta. El evento además contará con diversos espectáculos musicales en vivo de artistas locales de la escena del rap, trap y hip hop.

Día del Caballo Criollo: El sábado 22 de abril, se realizarán distintas actividades conmemorativas en nuestra ciudad por el Día del Caballo Criollo. En primer lugar, a partir de las 14 horas, se llevará a cabo un desfile de las agrupaciones tradicionalistas y un acto en el monumento al Caballo Criollo, ubicado en Av. Ntra. Sra. de Luján – entre calle Dr. Real y calle Chávez -. De dicho desfile participaran la Agrupación Virgen Gaucha de Luján, Las Tacuaras de Cortínez, La Taba de Olivera, La Manea de Luján, Círculo Criollo Martín Fierro de Jauregui, Agrupación Gaucha de Carlos Keen, La Tranquera de Open Door y El Gaucho Rassat.

Las actividades festivas continuarán, a partir de las 17:30 horas, en el predio de la agrupación Virgen Gaucha (Ruta 7 y Rotonda 192), donde se realizará un Festival con espectáculos en vivo y la actuación de grupos de danza.

“Circuete” en el Complejo Udaondo: El sábado 22, a las 15 horas, en el patio del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) , estará en escena “Circuete” con su show “Flipi, circo y clown”. Es una iniciativa enmarcada en el ciclo “A Cielo Abierto”. La obra cuenta la historia de un personaje en clave de payaso que juega a ser malabarista, acróbata y presentador, incluyendo el humor durante todo el espectáculo. También habrá un show de burbujas gigantes y equilibrios del plato chino.

Huellas del Oficio: El sábado 22, desde las 19 horas, se inaugurará la muestra “Huellas del Oficio” de Proyecto Artistas 21 en la sala Casals del Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de julio 863). Podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas.

La Administración de la Fe: El sábado 22, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración de la muestra “La Administración de la Fe” de Alejandro O´Kif, en la sala Paladino del Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de julio 863). Estará disponible de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas.

Concierto del Árbol Solo: Este sábado 22, a partir de las 20 horas, se realizará una nueva edición del Concierto del Árbol Solo en la Basílica Nuestra Señora de Luján. En está oportunidad el Concierto Sinfónico estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Municipio de Hurlingham.

La Peatonal Gastronómica: El domingo 23, a partir de las 17 horas, se desarrollará una nueva edición de la Peatonal Gastronómica en la zona céntrica de la ciudad. Habrá música en vivo con diversidad de estilos distribuídos en 14 escenarios en simultáneo, artistas urbanos, feria de emprendedores y espacios de juegos. Los músicos y artistas que estarán en vivo son Perro Monedero, Juan Cavalli, Los Gutiérrez Tango & Veredita, Jazz IV, Valle Lazcóz, Blas Mainelli, More Guillet y Por Las Du, Circo Ventolina, el Mago Schefer, el show de Iron Man, entre otros. Se llevará a cabo en distintos puntos clave del centro de la ciudad: Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.

– Actividades aranceladas –

Una familia encantada: El sábado 22, desde las 16 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) estará en escena la obra “Una familia encantada”. La entrada costará 2.000 pesos.

Festi Acal Vol VIII: El sábado 22, desde las 19 horas, tendrá lugar Festi Acal Vol VIII en el Club Argentino de Luján (Colón 1075). Se presentará Julián López, Flor Miguez, Ivi Campos y Julieta, Valle Lazcóz, Vana Passeri y Manu Aime y los Reyes de la Pista. La entrada podrá adquirirse en la puerta del Club y tendrá un valor de 1.000 pesos.

Welcome to the machine: El domingo 23, a las 20 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) sonará en vivo el Tributo a Pink Floyd con su show “Welcome to the machine”. La entrada tendrá un valor de 3.200 pesos.

Peñita de la Esquina en Cortinez: El sábado 22, a las 20 horas, se desarrollará una Peñita en la Esquina Cultural en la localidad de Cortinez (Doctor Muñiz 3498). Con un escenario abierto, habrá taller de folklore, música en vivo y una cantina popular. Contará con la actuación de Claudelina Fuentes Olmos y Piquillin Farias. La entrada tendrá un costo de 500 pesos.

“Casa de muñecas” en el Atelier Walgon: El sábado 22 y 29, a las 21:30 horas, en el Atelier Walgon (Mariano Moreno 954), se realizarán las últimas dos funciones de la obra “Casa de muñecas” de Ibsen, bajo la dirección de Amalia Maurino. La entrada cuesta 1.200 pesos. Para reservas, comunicarse al (2323) 678-722.

Publicado el jueves 20 de abril de 2023