Agenda de actividades para el fin de semana

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

-ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS-

TANGO EN LAS BIBLIOTECAS

El jueves 8, a las 19, en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 758), comenzará una nueva edición del ciclo “Tango en las bibliotecas”, con la presentación de la Orquesta Municipal de Tango.

Este ciclo está destinado a colaborar con la tarea cultural y comunitaria que realizan las Bibliotecas Populares en el municipio. En ese sentido, la entrada será un bono contribución a beneficio de la biblioteca donde se realiza el evento.

FIESTA DE LA CERVEZA

El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, en el Parque San Martín, a partir de las 11 horas, se realizará la sexta edición de la Fiesta de la Cerveza.

La propuesta contará con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales. Además, habrá un patio gastronómico, bandas en vivo y DJs a partir de las 16 horas, y feria de emprendedores.

El evento está sujeto a reprogramaciones por lluvia. Para más información del evento, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan y la de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El lunes 12, desde las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad, se realizará una nueva edición de la tradicional Peatonal Gastronómica.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

VISITA GUIADA EN LA ESCUELA NORMAL FLORENTINO AMEGHINO – EES N°9

El miércoles 14, de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas, los alumnos de 5to año de Turismo realizarán una visita guiada en la Escuela Normal Florentino Ameghino, que incluirá un recorrido por los sitios más emblemáticos de la institución.

PEÑA DE TANGO Y RECALADA

El miércoles 14, a las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1075), se realizará una nueva Peña de Tango y Recalada. A las 20.30 habrá una clase de baile a cargo del taller de tangos “Entre Todes”, y a las 21 comenzará la Peña, con “El jilguero Gutiérrez y la línea de tres” (Fonseca – Colacilli – López), con Jimena Gómez y Pablo Juárez Levar como invitados especiales. Durante la noche habrá micrófono abierto, pista de baile y cantina popular. Reservas al 11 – 59327682.

– ACTIVIDADES ARANCELADAS –

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 8, a las 20:30 horas llega “Baila y brilla con tus pies”. El Grupo Coreográfico Ritmos con Agus presenta su muestra anual de fin de año, con danza, música y artistas invitados.

Entradas $15.000 (boletería presencial y virtual)

El viernes 9, a las 20:30, se presentará “VLOW”, el Show de Nela Viba 2026. Un espectáculo que propone un divertido recorrido por distintos canales de televisión, desde los clásicos canales de aire y cable hasta los deportivos, musicales y las plataformas actuales.

Entradas $14.000 (boletería presencial y virtual)

El sábado 10 y domingo 11, a las 20:30, la Comedia Municipal presentará “Los martes, orquídeas”, con dirección de Jorge Storani. La historia se centra en Elenita, una joven tímida y romántica cuyo padre intenta ayudarla a cambiar enviándole cada semana un ramo de orquídeas de un supuesto admirador.

Entradas $20.000 (boletería presencial y virtual)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

BULZACK JAZZ CAFÉ

En Rivadavia 704, se presentan tres opciones diferentes para todo el fin de semana:

El jueves 8, a las 21, llega Fer Sanjiao con su show de stand up “Sin Límites”.

Entrada: $25.000

El viernes 9, a las 21, se presenta Creedence Revalued, el mejor tributo a Creedence de Argentina. Un homenaje impecable para los amantes del buen rock.

Entrada: $18.000

El sábado 10, a las 21, se presentará sobre el escenario Guillermina Beccar Varela, la voz favorita de la canción que conmueve al país. Una noche de emociones y canciones de todos los tiempos.

Entrada: $20.000

Las entradas se pueden conseguir de forma presencial en Ferdel Music (Mitre 633) o de forma virtual a través del siguiente link: https://tickets.bulzack.com.ar/index.html

EL PATIO

En El Patio Centro Cultural (Lavalle 594), se presentarán 2 shows de stand up y una comedia:

El viernes 9, a las 21, se presentará el show de stand up de Pipa Barbato, un comediante de stand up con varios años de recorrido en el circuito. Además de presentarse en escenarios de todo el país, viene creando contenido de humor en redes desde hace años, construyendo una voz propia y un público fiel. Actualmente se encuentra probando y armando su nuevo show, con material inédito y su estilo ya característico.

Entradas: $20.000

El sábado 10, a las 20.30, llega Crianza Irrespetuosa, un unipersonal de stand-up de Mamá Pato sobre la maternidad real, contado desde el lado que casi nunca se dice en voz alta: el cansancio, la culpa, las contradicciones y el absurdo cotidiano de criar sin ser la mamá perfecta de Pinterest. Un show para madres, padres y cualquier persona que sospeche que la maternidad perfecta es un mito… y necesite reírse de eso.

Entradas: $25.000

El domingo 11, a las 20.30 llega “Bajo Terapia”, una comedia dramática en la que tres parejas acuden a terapia con la intención de tratar sus conflictos pero se encontrarán con una sesión más intensa de la esperada. La psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la sesión en un caos desopilante.

Entradas: $20.000

Se pueden adquirir a través de la web www.teatroelpatiolujan.com.ar o en efectivo en los siguientes puntos de venta:

Tor Computación — Lavalle 594 (horario comercial)

Central Costura — Rivadavia 1031 (por la mañana)

TEATRO WALGON

El domingo 11, en Mariano Moreno 954, se presentarán dos shows.

A las 17, llega “Tango y Café” con Herrera Doble. Una tarde para cantar los mejores tangos y compartir un exquisito café. Entradas $20.000 (incluye merienda).

A las 20, Fuegos Fatuos Folk presenta “Gratitud”, un espectáculo íntimo de folklore argentino con una fuerte raíz norteña, zambas y chacareras. La propuesta combina voces, guitarra, percusión, y danza en vivo. Con Agustín Abad en voz, Paula Artigas en guitarra y Javier Granillo en percusión. Invitados especiales: Roby Costa y Nani Pardo (voces); Lili Marchet y Walter Silva (danza). Entradas $15.000.

Para reserva de entradas, escribir al 2323-678722.

Publicado el jueves 8 de octubre de 2026