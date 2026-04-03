Agenda de actividades para el fin de semana

Publicado el viernes 3 de abril de 2026

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Todas aquellas actividades al aire libre, se suspenden en caso de lluvia.

Actividades religiosas

Jueves 2 de abril – Jueves Santo

-A las 19 horas se celebrará la Misa de la Cena del Señor en la Basílica.

-A las 20 horas se realizará la procesión del Corpus Christi por la Plaza Belgrano.

Viernes 3 de abril – Viernes Santo

-A las 13:45 horas se realizará el Vía Crucis por las calles de la ciudad, con salida desde la Basílica.

-A las 15 horas tendrá lugar la Celebración de la Pasión del Señor en la Basílica.

A las 18 horas se realizará el Vía Crucis Viviente del Grupo Emaús, con salida desde Puente Muñiz y San José y escenario principal en la Plaza Belgrano.

Sábado 4 de abril – Sábado Santo

-A las 20 hs se celebrará la Misa de Vigilia Pascual en la Basílica.

Domingo 5 de abril – Pascua

Se celebrarán misas en la Basílica a las 8, 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19 hs.

-A las 17 hs, en el Descanso del Peregrino, se presentará la obra “La resurrección”, del Grupo Emaús.

Actividades culturales libres y gratuitas

Feria D’Gustar

Del 2 al 5 de abril de 12 a 00 horas, en el Parque Ameghino, se realizará la Feria D’Gustar, con gastronomía del mundo y feria.

Además, habrá shows musicales desde las 17 horas:

-Jueves 2

Silvana y Leandro (Dúo)

Cuerpo de danza Hnos. Vera

Cuerpo de danza Amalaya

Grupo Karicia

-Viernes 3

Waki Rebottaro

Cuerpo de danza Horizontes Argentinos

Cuerpo de danza Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján

La Sonora Master

-Sábado 4

Abuela Grillo

Cuerpo de danza Volver a Empezar

Cuerpo de danza Fortín Luján

El Súper Quinteto

-Domingo 5

Canto Nativo

Cuerpo de danza Tintaya

Cuerpo de danza Alma de Tradición

Damaris

Expo Chocolate

Del 2 al 5 de abril de 13 a 19 horas, en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) llega una nueva edición de Expo Chocolate.

Habrá stands de panadería y repostería, exposición, degustación y venta de productos artesanales como roscas, huevos de pascua, bombones, chocolates y alfajores, entre otras exquisiteces.

En esta ocasión, todos los días habrá una clase-taller en vivo con distintas especialidades:

-Jueves 2 a las 15 horas: clase de rosca de pascua, a cargo de Pamela Altúnez (Coordinadora del área gastronómica del Instituto Mignone).

-Viernes 3 a las 14 horas: clase de armado de huevos de pascua, a cargo de Rocío García (Dulce o Truco).

-Sábado 4 a las 15 horas: clase de alfajores, a cargo de Pamela Altúnez.

-Domingo 5 a las 15 horas: clase de bombones, a cargo de Abigail Coria (Orígen).

Museos

Museo Municipal de la Ciudad (La Cúpula, Parque Ameghino)

Del 2 al 5 de abril de 9 a 18 horas, se podrán realizar visitas guiadas libres y gratuitas en el Museo Municipal de la Ciudad.

Se trata de un espacio dedicado a preservar la historia local a través de documentos, fotografías y objetos.

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917)

Del Jueves 2 al domingo 5 de abril, el Complejo abrirá sus puertas de 10:30 a 18 horas, invitando a participar de “Huellas de fe: un recorrido por el patrimonio religioso en Semana Santa” para redescubrir el patrimonio religioso desde una mirada participativa y cercana.

Además el Sábado 4 de abril a las 15 horas se realizará el recorrido participativo “Los símbolos en el arte, leer las imágenes”, por la sala “Construcción de un Nuevo Mundo”

Este complejo reúne el Cabildo de la Villa de Luján, la Casa del Virrey y la Casa de Pepa Galarza, junto a museos y espacios dedicados a la preservación del patrimonio.

Para más información sobre las actividades culturales en Luján se pueden consultar las siguientes redes sociales:

Instagram: @municipiodelujan / @culturasyturismolujan

Facebook: Municipio de Luján / Cultura Luján

Actividades aranceladas

CUÁNTO VALE UNA HELADERA

El viernes 3, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), se presentará la comedia “Cuánto vale una heladera”, de Claudia Piñeiro y con dirección general de Martín Simeoni.

El valor de las entradas anticipadas es de $12.000, y en la puerta costarán $15.000. Para reservas, enviar un mensaje al 2323 678722.

LA VARIETÉ DEL ARGENTINO

El sábado 4, a las 20.30 horas, en el Club Argentino (Colón 1075) se llevará a cabo la tercera edición de La Varieté del Argentino, con actuaciones de Agustincín, Vana Passeri, Lolo Buratovich y música de Luli Guzzo y Lucía Pizzurno. Además, expone Manu Cattaneo y la iluminación estará a cargo de D- Lighting. Cantina de Pintoresco.

Las entradas anticipadas se pueden reservar al 2323-654454.

TRINIDAD GUEVARA

El sábado 4, a las 21 horas, se realizará un “Homenaje a Ángel Pereyra” a beneficio del Hospice Madre Teresa. Juan Íbalo, Tierra Santa, y Cele y Seba, celebran los 70 años de trayectoria del cantante lujanense. El valor de las entradas es de $12.000 y se retiran únicamente por boletería presencial.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

Publicado el viernes 3 de abril de 2026