Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diferentes puntos del distrito durante este fin de semana.

– Actividades libres y gratuitas –

Bicicine en Carlos Keen

El viernes 10 de febrero, de 20 a 00 horas, se realizará una nueva edición del tradicional “Bicicine Keen”, en el Predio del Galpón Ferroviario de Carlos Keen. El ciclo propone la proyección de películas, música en vivo, un paseo gastronómico y feria de vecinos durante todos los viernes de febrero. En esta oportunidad se proyectará la película “Un novio para mi mujer”, y se presentará el grupo folclórico “Yacansan” junto a la banda “Origen Luján”.

Sinopsis de la película

El Tenso (Adrián Suar) no sabe cómo enfrentarse a su mujer, la Tana (Valeria Bertuccelli), para decirle que se quiere separar, ya que la relación se le hace insostenible debido a su terrible carácter. Ella vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los viejos… o por lo que fuere. Carlos, amigo del Tenso, le sugiere invertir el problema… y provocar que la Tana lo abandone a él. ¿Cómo? se pregunta el Tenso, y Carlos le presenta una propuesta: recurrir al Cuervo Flores (Gabriel Goity), un viejo seductor irresistible que seducirá a su mujer hasta el enamoramiento para que, por fin, el Tenso encuentre la solución a sus problemas.

Truck and Birra Tour en Cortínez

El sábado 11 de febrero, de 18 a 00 horas, en el predio de la Estación de Ferrocarril de la localidad de Cortínez tendrá lugar el Truck and Birra Tour. Habrá patio gastronómico, feria de artesanos, DJ´s y música en vivo. Se presentarán la banda Methash “Tributo a Metallica” y DJ Mandioca.

Punto Cultural en el Paseo Calelian

El domingo 12 de febrero, a partir de las 19 horas, en el Paseo Calelian (Mitre y Padre Salvaire), los vecinos podrán disfrutar del Punto Cultural. Se trata de una actividad que incluye la presentación de artistas a la gorra, música en vivo, patio gastronómico y feria de la economía popular. En esta ocasión tocará la banda Ruedas de Metal. Cabe señalar que todas las actividades impulsadas por la Secretaría de Culturas y Turismo se suspenden en caso de lluvia.

– Actividades aranceladas –

Santa Milonguita

El sábado 11 de febrero, desde las 22.30 horas, se dictarán clases de tango a cargo de Rosana Porres y Gustavo Ippolito en el Hotel de La Paz (9 de julio 1054). Para reservar un lugar, comunicarse al 11-3600-8044.

Perro Malo

El sábado 11 de febrero, a las 21 horas, la banda local “Perro Malo” se presentará en Destino Resto (San Martín 791). La propuesta estará acompañada de la banda invitada “Agnus”. Para reservas, comunicarse al 11-2157-8601.

Publicado el jueves 9 de febrero de 2023