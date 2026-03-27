Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes epacios del partido durante el fin de semana. Todas aquellas actividades al aire libre, se suspenden en caso de lluvia.



Actividades libres y gratuitas

MUJERES Y DICTADURA, ÚLTIMOS DÍAS PARA VISITAR LA MUESTRAEn el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) se lleva a cabo la muestra colectiva “Mujeres y Dictadura”, coordinada por Beatriz Grafía donde participan más de 30 artistas con obras que interpelan el pasado y el presente, invitando a recuperar las voces, las luchas, las resistencias, y el rol fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas hasta el domingo 29 de marzo.



CICLO DE CHARLAS EN EL MUSEO

El día viernes 27 de marzo a las 19:30 horas en el Museo de la Ciudad (San Martín 53) se llevará a cabo la charla «Luján y la Estación Basílica», a cargo de las museólogas Rosa Blotto y Mariana Luchetti, con fotografías de Marcelo Severino.



CARLOS KEEN PLANTA MEMORIAEl sábado 28 de marzo a las 11 horas, en el Galpón Ferroviario de Carlos Keen, se realizará una jornada de plantación de árboles nativos en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos, en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar.

La actividad contará con música en vivo y una muestra fotográfica. Se sugiere llevar mate. La actividad se suspende en caso de lluvia.











TOUR DE ATELIERS: UNA NOCHE PARA CONOCER EL TRABAJO DE ARTISTAS LOCALES

El sábado 28 de marzo de 19 a 00 horas, se llevará a cabo un nuevo tour de ateliers. Se trata de un recorrido por los talleres de artistas locales, con exposiciones, talleres abiertos y experiencias en contacto directo con artistas. De carácter libre y gratuito, se desarrollará en los siguientes espacios:-En Ojos Taller (Mitre 2101) habrá una exposición de Paula Ojos. Instagram:@ojos.taller-En Arte Hueso (Balleto 1152), se podrá visitar el Atelier de Hueso Ricciardulli y participar de una intervención sobre un plano con realidad virtual. Instagram: @hueso_ricciardulli-En Casa Taller Jara (La paz 3419), se desarrollará una expo de obras de Fernanda Jara y procesos de alumnos, además de la presentación musical «Canta Ara Jara» a las 22 horas. Instagram: @nanda_jara-También se podrá visitar Yerta (Lavalle 754), el espacio de Arte de Juan Pablo Diz y Julia Rueda. Instagram: @meyidiz @juliarueda_-En Atelier Navone (9 de julio 1074), se podrán ver los trabajos del artista Gustavo Navone. Instagram: @navonepintoarq-En el Teatro WalGon (Mariano Moreno 954) expondrán Gabriela Masci, Bernabé Asenzo y Walter Gonçalves. Instagram: @teatrowalgon-Finalmente, en Espacio Dominga (Güemes 1514) se mostrarán trabajos de pintura, costura, guitarra y cerámica, además de la presentación de un ensamble coral. Instagram: @espacio.dominga.ok



DOMINGO DE RAMOS

La jornada comenzará con la tradicional bendición de ramos en la Plaza Belgrano, a las 11, 13 y 19 horas.

Ese domingo, se celebrarán misas en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján a las 8, 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19 horas.







LUJÁN SE MUEVEEl domingo 29, de 15 a 18 horas, en la Plaza Belgrano, se realizará una jornada de Luján se mueve, con una clase abierta de Folklore a cargo de la Prof. Natalia Ríos (Folklore Grupo Tintaya) y Prof. Diego y Jessica (Pasión Folklore) . Se invita a los asistentes a llevar silla o reposera. La actividad se suspende por lluvia.





CONCIERTO BARROCO

El domingo 29 de marzo a partir de las 16 horas, se realizará el concierto barroco “La música y la danza en los virreinatos de América” en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, a cargo del grupo de cámara “Antigua y Virreynal”.De carácter libre y gratuito, contará con la participación de la Compañía Danza Barroca de Buenos Aires y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

“Antigua y Virreynal” es un grupo de Cámara creado en el año 2003 en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Matanza, realizando importantes conciertos en nuestro país y en el exterior. Lo componen 13 cantantes y 5 instrumentistas (2 violines, 1 cello, 1 piano, 1 bombo). Además de varios instrumentos autóctonos ejecutados por los cantantes según lo requieran las obras a interpretar. Su repertorio está enfocado en obras del Barroco Latinoamericano con obras compuestas durante los Virreinatos en América, recuperando, interpretando y difundiendo los archivos musicales olvidados durante los siglos XVI y XIX que fueron traídos a Latinoamérica por los misioneros, con un objetivo evangelizador y educativo. Varias de las obras fueron creadas o arregladas por los mismos indígenas del lugar, generando un espacio de inclusión yrevalorización cultural.





108° ANIVERSARIO, ENTRE DICTADURAS Y REPÚBLICA

El domingo 29, desde las 19 horas, en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 758) se dará la charla debate «Nuestras clausuras, 1944-1966», en el marco del 108° Aniversario entre Dictaduras y República.

«La cruel lección de las Dictaduras Argentinas». Valores y fortalezas del sistema republicano argentino» (A 50 años del último Golpe Militar argentino), estará dirigida por la Licenciada María Teresa Tartaglia y el Dr. Néstor Fabían Migueliz.





Actividades aranceladas

TRINIDAD GUEVARA

El jueves 26 y viernes 27, desde las 20.30 horas, “Porque el alma prende fuego” Almodóvar nos invade, bajo dirección de Vana Passeri. La entrada general tendrá un costo de $5.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

LA RAZÓN BLINDADA

El sábado 28, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) se dará una nueva función de “La razón blindada”, a 50 años del golpe.

Para conseguir la entrada, que tiene un costo de $15.000, deberán enviar un mensaje al 2323 313620. La entrada anticipada, jubilados y alumnos del teatro abonarán $12.000.



Publicado el jueves 26 de marzo de 2026