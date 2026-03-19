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Agenda de actividades para el fin de semana

Del Jueves hasta el miércoles.



Publicado el jueves 19 de marzo de 2026

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana. 
Actividades libres y gratuitas
ACTIVIDADES POR EL MES DE LA MEMORIA EN LUJÁN
En el marco de los 50 años del último golpe de estado cívico militar, se llevarán a cabo una serie de actividades. 

En el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) se lleva a cabo la muestra colectiva “Mujeres y Dictadura”, coordinada por  Beatriz Grafía donde participan más de 30 artistas con obras que interpelan el pasado y el presente, invitando a recuperar las voces, las luchas, las resistencias, y el rol fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas hasta el domingo 29 de marzo.

El jueves 19 de marzo a partir de las 9 horas se llevará a cabo la jornada “Historia de vida y militancia” en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Se realizarán talleres a cargo de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos de Luján y el Proyecto 30.000 puntadas. La propuesta, de entrada libre y gratuita, cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
El viernes 20 de marzo, a partir de las 18 horas en San Martín 550 frente a Plaza Colón se realizará un encuentro cultural “Hacer Memoria”, para recordar y seguir luchando, desde la cultura y el arte por la Memoria, la Verdad y la Justicia.  Habrá shows en vivo, stands interactivos y actividades artísticas. El evento es realizado por las organizaciones Patria Grande,  La Cámpora y el Movimiento Evita.

El domingo 22 se llevará a cabo el “Encuentro Regional de Mujeres Músicas”, en el marco del mes de la Mujer Trabajadora y como parte de las acciones vinculadas a la Memoria, Verdad y Justicia. El evento se realizará en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos a las 17 horas y contará con un panel, actividades grupales de intercambio y debate y un cierre musical a cargo de Malena D’Alessio & Mariana de Benedetti, entre otras sorpresas. Inscripción por WhatsApp al:  +54 9 2323 274761.

El lunes 23 de marzo a las 10:30 horas se llevará a cabo en la explanada de Plaza Belgrano, el acto protocolar conmemorativo a 50 años del último golpe de estado cívico-militar. Se invita a toda la comunidad a participar.
El lunes 23 de marzo, a las 20 horas, la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos Luján convoca a la marcha que saldrá desde el Municipio y culminará en la tradicional vigilia, a las 21.30 horas en el Club Argentino (Colón 1073) donde se presentarán distintos artistas locales.
Asimismo, el martes 24 de marzo a las 9.30 horas, la Comisión realizará, como todos los años, un acto en la Plazoleta de los Derechos Humanos (Dr. Real y Belgrano).

El miércoles 25, en el Teatro Trinidad Guevara, la Comedia Municipal de Luján presentará “Supongamos”, una obra del ciclo Teatro por la Identidad que interpela desde la memoria y la verdad. La obra, interpretada por María Andrea Pampin y Graciela Iribarne y dirigida por Jorge Storani, aborda la temática de la apropiación de niños durante la última dictadura, invitando a reflexionar y debatir.Para escuelas, habrá dos funciones gratuitas a las 10.30 y a las 14 horas, con previa reserva de lugar al: 11 5041 8865 Para el público general, a las 20 horas, la obra se realizará con un valor de $5.000. Las entradas se adquieren por la boletería de forma presencial.
TRUCK & BIRRA PARK

El viernes 20, a partir de las 18 horas, en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) vuelve Truck & Birra Park, el evento que promueve el encuentro comunitario y la producción cervecera artesanal.
El evento, libre y gratuito, se desarrolla todos los viernes de enero y febrero y cuenta con patio cervecero, música y food trucks. 

LUJÁN SE MUEVE 
El domingo 22, de 15 a 18 horas, en la Plaza Belgrano, se realizará una jornada de Salsa y Bachata, con una clase abierta a cargo de Silvina Rienzi. Se invita a los asistentes a llevar silla o reposera. La actividad se suspende por lluvia.
PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 22, a partir de las 18 horas, se realizará la última edición de esta temporada de la Peatonal Gastronómica, un clásico que invita a disfrutar del centro y la noche lujanense.
Durante la jornada habrá música en vivo, más de 20 locales gastronómicos, Feria de la Economía Popular, artistas urbanos, pintura en vivo y juegos infantiles para los más pequeños.
Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA
El viernes 20, a las 20.30 horas, estará en escena Pablo Picotto con su show de stand up “Tiempos Modernos”. La entrada costará $28.000. 
Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.
NOCHE DE CANTAUTORES EN EL TEATRO EL GALPÓN
El jueves 19, a las 21.30 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) se llevará a cabo el evento Noche de Cantautores. Se presentarán el payador Wilson Saliwonczyk y Hernán Waki Rebottaro. 
La jornada, que será con colaboración al sobre, contará con micrófono abierto. 

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026

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