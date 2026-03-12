Agenda de actividades para el fin de semana

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

A 50 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR

Con motivo de los 50 años del último golpe cívico militar, la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos Luján realizará las siguientes actividades:

El jueves 12, a las 19 horas, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917), se dictará la charla “Luján antes y durante la dictadura. Una historia a través de imágenes y palabras” organizada por la Comisión de Historia Reciente de la Junta Municipal de Estudios Históricos.

El viernes 13, a las 17.30 horas, en Lavalle 1167, se realizará la actividad “Guadapolvos y azulejos con memoria”. Organiza SUTEBA Luján.

El martes 17, a las 17.30 horas, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, se llevará a cabo el conversatorio “El diálogo continúa” con Dora Barrancos y Marcela Crespo Buitrón. Organizan Casa Cultural y Popular Ana y Rosa y Movimiento Derecho al Futuro.

El miércoles 18, a las 14 horas, en el pañuelo de la Memoria de la UNLu, habrá una “Jornada de la Memoria. A 50 años del Golpe. Más que un aniversario, una trinchera”. Además, habrá una charla desde las 17.30 horas. Organiza el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

MÚSICA EN LA PLAZA

Este fin de semana llega el mega evento de tres días de Música en la Plaza, con una propuesta que incluye una grilla de música rock, urbana y folclore, y cumbia y latino con el gran cierre de Miguel “Conejito” Alejandro. Durante las tresjornadas habrá feria de artesanos y un amplio patio gastronómico.

El ciclo tendrá inicio el viernes 13 desde las 18 horas con una noche consagrada al Rock, que contará con la participación de los artistas locales Flor Trabichet, La Loconia, Desfachatados, Sin Bozal y el cierre de Los Abuelos de la nada, la banda referente del Rock Nacional con sus clásicos inmortales que marcaron una época.

El sábado 14, desde las 14 horas, habrá un espectáculo de música urbana, con la actuación de Nahuel Villegas y Picky Lejano Oeste con su banda, más invitados. A partir de las 16 horasserá el turno del género folclórico, con la presentación de los grupos locales Origen Luján, Vane Gonzalez, Ángel Pereyra y Elena Álvarez; junto a más de veinte Ballets de la ciudad. La jornada tendrá un impresionante cierre con las bandas Los de Salta, Luciana Jury y Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Finalmente el domingo 15, desde las 15:30horas la jornada estará dedicada a la cumbia y el latino. Pasarán por el escenario Vida Music, Gintones, Guache cumbia subtropical, Marimba, Todos Contra Jaime, La Sabrosa y la presentación exclusiva de Miguel “Conejito” Alejandro.

TARDE DE BORDADO Y PINTURA POR LA MEMORIA

El viernes 13, desde las 18 horas en el Centro Cultural y Social José Artigas (Mitre 846) se enseñarán técnicas de bordado para realizar pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sobre lienzo. No es necesario tener experiencia previa. La actividad es coordinada por Carolina Vogel y la inscripción previa se debe realizar a través del 2323-312207. También habrá un mural en vivo desde las 14 horas.

MUJERES Y DICTADURA

En el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) se encuentra la muestra “Mujeres y Dictadura”, coordinada por Beatriz Grafia y en la que participarán más de 30 artistas con obras que interpelan el pasado y el presente, invitando a recuperar las voces, las luchas, las resistencias, y el rol fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos humanos.

La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas hasta el domingo 29 de marzo.

MUJERES, MUESTRA DE ARTE COLECTIVA

El sábado 14, de 20 a 00 horas, en Miglioranza Casa de Arte (Colón 773) se realizará una Muestra de Arte colectiva de mujeres que celebra la fuerza, la mirada y la técnica de artistas excepcionales, en la que participarán Analía Viera Erartes, Andrea Ramos, Cachos de cerámica, China Giorgio, Cristina Fubs, Florencia Bailo, Leticia Miglioranza, Liliana González, Liliana Sosa, Mariana Aime, Mariana Della Vedoba, Marta Rolandi, Manu Cattáneo, Nanda Jara, Natalia Roldán, Rocío La Vega, Silvia Di Marco, Yani López. Además habrá música en vivo a cargo de Silvana Folklore. Para ingresar es necesario completar una inscripción previa escribiendo al Instagram @miglioranza.art.

Actividades aranceladas

EL LIBRO DE LOS CUENTOS PERDIDOS

El sábado 14 de marzo, a las 16:30 horas en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se estrena“El libro de los cuentos perdidos”, una aventura para toda la familia donde grandes y chicos van a disfrutar, aprender y sorprenderse juntos. Personajes entrañables, momentos divertidos y un mundo mágico que cobra vida en el escenario. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través del 2323-678722 a $12.000 y en puerta a $15.000.

EL HOMBRE INESPERADO

El sábado 14, a las 21 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), se presentará la obra teatral “El hombre inesperado” de Yasmina Reza, interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, y dirigida por los propios actores.

Sinopsis: Un viaje. Un encuentro impensado. Suspenso y misterio. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas.¿Cuánto de esto es azar? ¿Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos.

Entradas disponibles en boletería virtual desde $35.000.

HERRERA DOBLE

El domingo 15, a las 19 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) Susana y Fernando Herrera presentan “Herrera Doble”, tangos que le gustan a todos para cantar y escuchar, con invitados e historias que llevaron a componer esos tangos. El valor de las entradas es de $15.000 y se reservan a través del 2323-678722.

