Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

-Actividades libres y gratuitas-

TRUCK Y BIRRA PARK

El viernes 6, desde las 18 horas en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Park.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán bandas locales en vivo para disfrutar de una tarde al aire libre. Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.

MUJERES Y DICTADURA

El viernes 6, a las 19 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863), se realizará la inauguración de la muestra “Mujeres y Dictadura”, coordinada por Beatriz Grafia y en la que participarán más de 30 artistas con obras que interpelan el pasado y el presente, invitando a recuperar las voces, las luchas, las resistencias, y el rol fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos humanos.

Además, durante el evento, habrá música en vivo a cargo del taller Canto Colectivo, coordinado por Vanesa González.

La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas hasta el domingo 29 de marzo.

LUJANARTE

El sábado 7, a las 19 horas, en el Cinema Rosso (Lavalle 410), se expondrá la muestra colectiva “LujanArte”, con obras en venta de los artistas Esteban Badano, Violeta Basma, Mariano Blanco, Marta Braiotta, Silvia Di Marco, Ana Ma. Kuri, Ilda Lemos, Marta Navarro y Nora Schiaffino.

La exposición se podrá visitar de jueves a martes de 17 a 21 horas.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 8, a partir de las 18 horas, vuelve la Peatonal Gastronómica, un clásico que invita a disfrutar del centro y la noche lujanense.

Durante la jornada habrá música en vivo, más de 20 locales gastronómicos, Feria de la Economía Popular, artistas urbanos, pintura en vivo y juegos infantiles para los más pequeños.

CINE AL AIRE LIBRE

El domingo 8, a las 20 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846), se proyectará la película “Belén” (2025) de Dolores Fonzi en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante la noche habrá cantina, vermut y venta de pochoclos.

EL NOMBRE

El domingo 8, a las 20.30 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen), se presentará la obra “El Nombre” de Griselda Gambaro con dirección de Liliana Motto y la actuación de Eliana Navarro. Colaboración al sobre.

Además habrá música en vivo a cargo de Melina Siboldi y micrófono abierto.

JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN: MES DE LA MUJER

El miércoles 11, de 13 a 17 horas, en la sede central de la UNLu, se realizarán distintas Jornadas de Acción y Reflexión en el Mes de la Mujer. Habrá presentaciones de libros, performances, y tocatas para vibrar el espacio con fuerza y tambores. Organiza el Área de la Mujer del Departamento de Ciencias Sociales, las Carreras de Maestría y Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género – UNL.

-Actividades aranceladas-

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 6, a las 17 y 19 horas, se presentará “Cazadoras Doradas” – Guerreras Kpop. Show en vivo con actuación y música. El valor de las entradas es de $25.000.

El sábado 7, a las 21 horas, se realizará el show “Música y Algo Más”. El precio de las entradas es de $20.000 y se consiguen únicamente en la boletería de forma presencial.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

LA EDAD DE LA CIRUELA

El sábado 7, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen), se presentará la “La Edad de la Ciruela”, una obra de Arístides Vargas con dirección de Mario Esper y las actuaciones de Eliana Navarro y Patricia Alguna.

El valor de las entradas es de $15.000. Anticipadas, jubilados, alumnos de Teatro y socios tienen un 20% de descuento.

Publicado el jueves 5 de marzo de 2026