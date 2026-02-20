Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

BICICINE EN CARLOS KEEN

El viernes 20, a las 20 horas, en el Galpón Ferroviario de Carlos Keen, se realizará una nueva jornada de “Bicicine” y se emitirá la película “Mi vecino totoro” al aire libre, donde también habrá feria y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Dicho ciclo culminará el último viernes de febrero. Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.

TRUCK Y BIRRA PARK

El viernes 20, desde las 18 horas en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Park.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán bandas locales en vivo para disfrutar de una tarde al aire libre. Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.

FIESTA DE LA PIZZA EN OPEN DOOR

El sábado 21, desde las 18 horas, sobre la avenida Cabred entre Buenos Aires y Carlos Disarli de la localidad de Open Door, se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Pizza.

Se brindará un espacio para que los participantes expongan y comercialicen los productos, además, docentes del Instituto Mignone oficiarán de jurados para elegir la mejor pizza del evento.

La jornada contará con la presencia del programa «Truck & Birra Tour», que integrará un patio cervecero itinerante a la oferta gastronómica de la fiesta. Habrá espectáculos de música en vivo, donde se presentarán Yuyo Gonzalo, Jessi Princess, Sergio Chaja y Kamaradaz.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 22, llega una nueva edición de laPeatonal Gastronómica, un clásico que en esta oportunidad invita a disfrutar de la nochede verano lujanense, a partir de las 18 horas en el centro de la ciudad.

Durante la jornada habrá música en vivo, más de 20 locales gastronómicos, Feria de la Economía Popular, artistas urbanos, pintura en vivo y juegos infantiles para los más pequeños.

MUESTRA PATRIMONIO 2012-2025

En el Museo de Bellas Artes “F. Félix de Amador” (9 de Julio 863) se podrá visitar la Muestra de Patrimonio 2012-2025, donde participarán los premiados de Salones de Pintura.

La selección propone un recorrido cronológico que permite observar la diversidad de enfoques, estéticas y lenguajes pictóricos que se fueron manifestando a lo largo del tiempo. Cada obra da cuenta no sólo de una búsqueda personal, sino también de los modos en que la pintura fue interpretando sensibilidades, problemáticas y miradas propias de cada período.

Se podrá visitar hasta el 1º de marzo, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas.

Actividades aranceladas

SHOW DE STAND UP TRASTORNOS DE COMEDIANTE

El sábado 21, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se llevará a cabo el show de stand up de “El astu”, presentando “Trastornos de comediante”.

El valor de la entrada es de $10.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.