Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

MUESTRA PATRIMONIO 2012-2025

A partir del viernes 6, en el Museo de Bellas Artes “F. Félix de Amador” (9 de Julio 863) se podrá visitar la Muestra de Patrimonio 2012-2025, donde participarán los premiados de Salones de Pintura.

La selección propone un recorrido cronológico que permite observar la diversidad de enfoques, estéticas y lenguajes pictóricos que se fueron manifestando a lo largo del tiempo. Cada obra da cuenta no sólo de una búsqueda personal, sino también de los modos en que la pintura fue interpretando sensibilidades, problemáticas y miradas propias de cada período.

Se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas.

BICICINE EN CARLOS KEEN

El viernes 6, a las 20 horas, en el Galpón Ferroviario de Carlos Keen, se realizará una nueva jornada de “Bicicine” y se emitirá la película “Kung Fu Panda” al aire libre, donde también habrá feria y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Además, se presentará “Somos 3” con música en vivo.

Dicho ciclo continuará durante todos los viernes de enero y febrero. Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.

TRUCK Y BIRRA PARK

El viernes 7, desde las 18 horas en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Park.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán bandas locales en vivo para disfrutar de una tarde al aire libre. EstaráRodrigo Segura con un repertorio de Clásicos Nacionales e Internacionales.

Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.

ARTES DE JAPÓN

El sábado 7, de 15 a 18 horas, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 758) se llevará a cabo “Artes de Japón” donde habrá una charla sobre arte, a cargo de Manuela Trejo Arakaki, y talleres de bordado, brindado por Lucía Lea Rabinovici.

Para mayor información contactar al 11 6980 9636.

TRUCK & BIRRA TOUR EN PUEBLO NUEVO

El sábado 7, desde las 18 horas, en el predio de la estación de ferrocarril de la localidad de Torres, tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Tour.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán Nacho Show y Luis Alberto y su banda.

Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 8, llega una nueva edición de laPeatonal Gastronómica, un clásico que en esta oportunidad invita a disfrutar de la nochede verano lujanense, a partir de las 18 horas en el centro de la ciudad.

Durante la jornada habrá música en vivo, más de 20 locales gastronómicos, Feria de la Economía Popular, artistas urbanos, pintura en vivo y juegos infantiles para los más pequeños.

Actividades aranceladas

LUJANARTE

El viernes 6, a las 19 horas, en Café Plaza Luján (Mariano Moreno 1070) se llevará a cabo la muestra l“Lujanarte”. Expondrán Bernabe Asenzo, Esteban Badano, Rosana Baffa y Rosana Quagliariello. La entrada es libre y gratuita. Habrá obras en venta.

CUMBIÓN VOL II EN EL CC ARTIGAS

El sábado 7, a las 21 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) se llevará a cabo el Cumbión Vol II. Habrá karaoke, baile, sorpresas, barra y cantina a precios populares.

El bono contribución costará $3000. Las anticipadas podrán conseguirse al 2323 212724. Lo recaudado será a beneficio del Club Los Santos. Cabe destacar que aquellas personas que vayan desde el club, ingresarán de manera gratuita.

Publicado el jueves 5 de febrero de 2026