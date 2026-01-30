Agenda de actividades para el fin de semana

Publicado el viernes 30 de enero de 2026

El Municipio de Luján informó que invita a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

– Actividades libres y gratuitas –

TRUCK & BIRRA PARK

El viernes 30, desde las 18 horas, en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Park.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán bandas locales en vivo para disfrutar de una tarde al aire libre.

BICICINE EN CARLOS KEEN

El viernes 30, a las 20 horas, en el Galpón Ferroviario de Carlos Keen, se realizará una nueva jornada de “Bicicine” y se emitirá la película “Esperando la carroza” al aire libre, donde también habrá feria y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Además, se presentará “Vicios” con música en vivo.

Dicho ciclo continuará durante todos los viernes de enero y febrero.

TRUCK & BIRRA TOUR EN TORRES

El sábado 30, desde las 18 horas, en el predio de la estación de ferrocarril de la localidad de Torres, tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Tour.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán Gerardo Viola y “Loca Banda”.

FESTIVAL PINTA

El sábado 30, a las 18 horas, en el Paseo Calelián (Padre Salvaire y Mitre), se realizará una nueva edición del Festival Pinta!, una propuesta para disfrutar al aire libre con música, arte, ferias y gastronomía.

Con entrada libre y gratuita, el evento contará con la presentación en vivo de “Ghost Perros”, “Tuconi’s”, “Vicios”, y “The Florida”.

Cabe destacar que todas las actividades se suspenden en caso de lluvia.

– Actividades aranceladas –

SIN PESCADOS CONCEBIDA

El sábado 31, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se dará una función de “Sin pescados concebida”, un show de transformismo y humor para toda la familia, con la Colo Bravi y Mati Scandalo.

Entradas anticipadas a $10.000 y generales a $15.0000. Para conseguir entradas, comunicarse al WhatsApp 2323 678722.

