Agenda de actividades para el fin de semana

– Actividades libres y gratuitas –

EL MUSEO UDAONDO CONMEMORA EL HISTÓRICO CENTENARIO DEL AVIÓN PLUS ULTRA

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este jueves 22 de enero, a las 11 horas, al recorrido participativo “Plus Ultra: a 100 años del histórico vuelo”, a realizarse en el Museo de Transportes, donde se encuentra alojada la aeronave original.

Esta propuesta es gratuita y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.A cargo del Área Educativa del Museo, la actividad revivirá la hazaña del hidroavión que el 22 de enero de 1926 logró la primera travesía transatlántica entre España y América del Sur. Durante el recorrido se abordarán los detalles más interesantes del vuelo, desde su origen y las motivaciones que lo forjaron, pasando por sus protagonistas, el contexto geopolítico y tecnológico de la década de 1920, y el profundo impacto social y cultural que tuvo para la Argentina. Asimismo, se relatará la historia de la llegada del Plus Ultra al Complejo y su preservación en el Museo de Transportes.

BICICINE EN CARLOS KEEN

El viernes 23, a las 20 horas, en el Galpón Ferroviario de Carlos Keen, se realizará una nueva jornada de “Bicicine” y se emitirá la película “Cars” al aire libre, donde también habrá feria y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Además, se presentará “Clarcs” con música en vivo.

Dicho ciclo continuará durante todos los viernes de enero y febrero.

TRUCK Y BIRRA PARK

El viernes 23, desde las 18 horas en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Park.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán bandas locales en vivo para disfrutar de una tarde al aire libre.

Cabe destacar que las actividades se suspenden en caso de lluvia.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 25 de enero llega una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, un clásico que en esta oportunidad invita a disfrutar de la noche de verano lujanense, a partir de las 18 horas en el centro de la ciudad.

Durante la jornada habrá música en vivo, más de 20 locales gastronómicos, Feria de la Economía Popular, artistas urbanos, pintura en vivo y juegos infantiles para los más pequeños.

– Actividades aranceladas –

SIN PESCADOS CONCEBIDA

El sábado 24 de enero, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se dará una función de “Sin pescados concebida”, un show de transformismo y humor para toda la familia, con la Colo Bravi y Mati Scandalo.

Entradas anticipadas a $10.000 y generales a $15.0000. Para conseguir entradas, comunicarse al whatsapp 2323 678722.