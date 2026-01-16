Agenda de actividades para el fin de semana

Publicado el viernes 16 de enero de 2026

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

– Actividades libres y gratuitas –

TRUCK & BIRRA PARK

El viernes 16, a partir de las 18 horas, en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) vuelve Truck & Birra Park, el evento que promueve el encuentro comunitario y la producción cervecera artesanal.

El evento, libre y gratuito, se desarrolla todos los viernes de enero y febrero y cuenta con patio cervecero, música y food trucks. En esta oportunidad contará con la presencia del cine móvil, un programa del Instituto Cultural bonaerense que recorre la provincia presentando películas de producción nacional. Se proyectará la película “El robo del siglo” a partir de las 20 horas. Se sugiere traer manta o reposera para disfrutar del evento.

BICICINE EN CARLOS KEEN

El viernes 16, a las 20 horas, en el Galpón Ferroviario de Carlos Keen, se realizará una nueva jornada de “Bicicine” y se emitirá la película “Moana 2” al aire libre, donde también habrá feria y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Dicho ciclo continuará durante todos los viernes de enero y febrero.

Truck & Birra Tour en Jáuregui

El sábado 17, desde las 18 horas en frente a la estación de ferrocarril comenzará una nueva edición de Truck & Birra Tour.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán: “El Cumbia” y “Kaloba”.

Cabe destacar que todas las actividades se suspenden en caso de lluvia.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 18, a las 18 horas, en el centro de la ciudad tendrá lugar una nueva Peatonal Gastronómica.

Habrá más de 10 shows musicales en vivo en escenarios simultáneos, además de artistas urbanos, feria de emprendedores, kermesse y sorpresas para los más chicos.

