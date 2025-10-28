AFTER 0.0: La nueva tendencia detrás del consumo consciente

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

CCU Argentina y Cerveza Imperial Sin Alcohol llevaron adelante los “After 0.0”, un formato de encuentro que busca promover el consumo

consciente entre jóvenes. La iniciativa se enmarca dentro del programa Full Responsable de la compañía que se lleva a cabo hace 4 años, y cuyo objetivo principal es fomentar

hábitos de consumo responsable.

En Luján, la intervención se desarrolló en el marco del tercer Primavera Fest en Club Náutico El Timón -Jauregui- organizado por el productor y animador de eventos Pablo

Colombo, junto a la Municipalidad. El evento combinó actividades deportivas, recreativas, y espectáculos musicales. CCU e Imperial se sumaron e instalaron un

espacio propio, llevando al frente el mensaje “el 0.0% está de moda”, apelando a la premisa de que siempre se puede disfrutar responsablemente.

El encuentro estuvo diseñado para disfrutar de manera consciente interactuando con las personas que se acercaron a compartir la jornada y acompañarla con latas de Imperial

Golden Sin Alcohol, una cerveza que ofrece todo el sabor y frescura de una 0.0%.

FULL RESPONSABLE EDICIÓN AFTER 0.0

La propuesta nació de un insight claro: la Generación Z resignificó la forma de socializar.

Según un estudio realizado por IPSOS, más de un tercio de los jóvenes de entre 18 y 26 años declaró haber sentido presión social para tomar alcohol y un 21% afirmó haberse

sentido juzgado por elegir una opción sin alcohol. En este contexto, los jóvenes comienzan a priorizar espacios que refuercen su autenticidad, autonomía y coherencia personal,

eligiendo alternativas 0.0% como una decisión propia. Este cambio cultural impulsó la demanda de experiencias donde esa elección tuviera protagonismo.

La propuesta se desarrolló en distintos puntos del país además de Santa Fe, incluyendo Buenos Aires, Luján y Salta, ciudades donde CCU tiene plantas productivas. En cada

localidad, las experiencias se llevaron a cabo en alianza con universidades locales y municipios.

CERVEZA SIN ALCOHOL: UNA CATEGORÍA EN CRECIMIENTO

Actualmente la aceptabilidad de las bebidas sin alcohol alcanza niveles récord, a pesar de los estigmas sociales que todavía persisten: el 38% de los hombres jóvenes declaró

que solo optaría por una cerveza 0.0% si sus amigos también lo hacían, y el 29% reconoció que sintió la necesidad de justificar su elección.

La categoría de cervezas sin alcohol mostró crecimientos de doble dígito en Argentina y, a nivel global, se proyectó un aumento anual cercano al 8,7% entre 2024 y 2025

“Impulsar una cultura de consumo responsable de alcohol es una forma concreta de aportar valor a la comunidad. Con esta propuesta quisimos transmitir un mensaje

directo y positivo: el consumo de alcohol es compatible con una vida saludable y estamos innovando para tener bebidas adecuadas para cada momento. Junto con

Imperial sin alcohol, nuestro fin era conectar con la Generación Z a través de propuestas innovadoras que combinan disfrute y conciencia”, comenta Juan Pablo Barrale, Gerente

de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.

De esta manera, CCU reafirmó su compromiso como compañía multicategoría de bebidas, acercando experiencias innovadoras que integraron disfrute, responsabilidad y

cercanía con los consumidores. Los After 0.0 representaron un paso más para consolidar la convicción de que los hábitos pueden transformarse en tendencia, y que elegir 0.0%

también es parte de un estilo de vida moderno y saludable.

Publicado el martes 28 de octubre de 2025