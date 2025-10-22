Acto de CGT en ATUNLu: «Reventemos las urnas de votos peronistas»

Publicado el miércoles 22 de octubre de 2025

Contó con la presencia de cientos de militantes.

La Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la UNLu fue anfitriona este martes de la celebración del Día de la Lealtad Peronista, organizada por la Regional Luján – General Rodríguez de la Confederación General del Trabajo.

Con la presencia de cientos de militantes sindicales, el acto fue encabezado por los secretarios generales de la Regional, el camionero Pablo Osuna, el metalúrgico Leonardo Cardozo y el lucifuercista Oscar Rivada.

Los acompañaron en el estrado los intendentes de Luján, Leonardo Boto, y de General Rodríguez, Mauro García, ambos presidentes del Partido Justicialista en sus distritos.

En un salón colmado de banderas de las diferentes organizaciones resonó el grito «Unidad de los trabajadores» antes de entonar el Himno Nacional y las palabras de bienvenida de Karina López, secretaria de Capacitación de ATUNLu.

Luego, se dirigieron a los presentes García, Boto y Osuna, quienes enfatizaron en reafirmar el legado del 17 de octubre de 1945 y reventar las urnas de votos peronistas el próximo domingo 26.

«Vayamos a votar con amor, nos estamos jugando la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos» arengó Osuna en el cierre del acto, antes de que las y los militantes entonen la Marcha Peronista a voz en cuello.

