Actividades por el mes de la memoria

A 50 años del último golpe de Estado cívico militar, el Municipio de Luján convoca a la comunidad a participar de las distintas actividades libres y gratuitas que se realizarán durante el mes de marzo en diversos puntos de la ciudad.



En el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) se lleva a cabo la muestra colectiva “Mujeres y Dictadura”, coordinada por Beatriz Grafia donde participan más de 30 artistas con obras que interpelan el pasado y el presente, invitando a recuperar las voces, las luchas, las resistencias, y el rol fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas hasta el domingo 29 de marzo.



El domingo 22 se llevará a cabo el “Encuentro Regional de Mujeres Músicas”, en el marco del mes de la Mujer Trabajadora y como parte de las acciones vinculadas a la Memoria, Verdad y Justicia. El evento se realizará en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos a las 17 horas y contará con un panel, actividades grupales de intercambio y debate y un cierre musical a cargo de Malena D’Alessio & Mariana de Benedetti, entre otras sorpresas.



El lunes 23 de marzo, a las 20 horas, la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos Luján convoca a la marcha que saldrá desde el Municipio y culminará en la tradicional vigilia, a las 21.30 horas en la Sociedad Italiana (San Martín 548) donde se presentarán distintos artistos locales.

Asimismo, el martes 24 de marzo a las 9.30 horas, la Comisión realizará, como todos los años, un acto en la Plazoleta de los Derechos Humanos, ubicada en Dr. Real y Belgrano.

El miércoles 25, en el Teatro Trinidad Guevara, la Comedia Municipal de Luján presentará “Supongamos”, una obra del ciclo Teatro por la Identidad que interpela desde la memoria y la verdad. La obra, interpretada por María Andrea Pampin y Graciela Iribarne y dirigida por Jorge Storani, aborda la temática de la apropiación de niños durante la última dictadura, invitando a reflexionar y debatir.Para escuelas, habrá dos funciones gratuitas a las 10.30 y a las 14 horas. Para el público general, a las 20 horas, la obra se realizará con un valor de $5.000. Las entradas se adquieren por la boletería de forma presencial.El viernes 27 de marzo, a las 18:30 horas se realizará el encuentro “Teatro por la Identidad” en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos. Se trata de una propuesta formativa libre y gratuita destinada a docentes, coordinada por Gustavo Manfredi. La misma es organizada por el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) y tiene cupos limitados por lo que requiere inscripción previa a través del siguiente enlace https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=13847

Cabe señalar que estas actividades se suman al amplio cronograma organizado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos – Luján durante el mes de marzo, que se encuentra disponible para consultar en su Instagram @memoriaenlujan

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026