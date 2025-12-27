Accidente grave en la ex Ruta 5

Publicado el sábado 27 de diciembre de 2025

Un accidente de tránsito de carácter grave se registró este sábado por la tarde en la ex Ruta 5 Vieja, en cercanías del supermercado Diarco y a pocos metros de la entrada a Jáuregui

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18:39, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron en el cruce con la calle Río Colorado.

Aseguraron desde la policía de Luján que el motociclista fue identificado como Alexis P. quien sufrió heridas de consideración y debió ser asistido en el lugar. En el operativo intervino Bomberos Voluntarios, móvil 19, a cargo de Néstor Fernández.

El automóvil involucrado, dominio AH369YS, era conducido por María Sol C., vecina de Luján, quien manifestó que circulaba por la Ruta 5 y que, al intentar girar hacia Río Colorado, la motocicleta la estaba sobrepasando por el costado.

Trabajaron en el lugar efectivos del móvil policial 14 y el móvil 31280, a cargo del capitán Aquino, realizando las actuaciones correspondientes y ordenando el tránsito en la zona.

Las causas del accidente son materia de investigación.

Hay que recordar que en esa zona días atrás falleció un joven en un accidente bastante similar.

