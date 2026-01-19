Accidente entre una moto y un camión en Pasteur y San Vicente: un herido

AHORA

Publicado el lunes 19 de enero de 2026

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un camión se registró este lunes por la mañana en la intersección de las calles Pasteur y San Vicente, en la ciudad de Luján.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando por motivos que se tratan de establecer colisionaron un camión dominio SIU 209, conducido por Lucas O., de 37 años y domiciliado en Luján, y una motocicleta guiada por Federico Po. también de esta ciudad.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto resultó herido y fue trasladado al Hospital Zonal por el móvil 17, a cargo de Antonio Graglia.

Aseguraron desde la policía de Luján que el camión quedó secuestrado por falta de documentación, con intervención de Guardia Urbana, mientras que la motocicleta fue trasladada a la Comisaría Luján Primera por cuestiones de actuación.

En el lugar trabajó personal policial a bordo del móvil 14.

