Accidente entre una moto y un auto en Doctor Real y Humberto

Publicado el martes 13 de enero de 2026

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)





Un accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de Doctor Real y Humberto, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil.



Según informaron fuentes policiales, el motociclista fue identificado como Luca C., de 22 años, mientras que el vehículo era conducido por Nora P.



En el lugar trabajó un móvil policial a cargo del sargento Bramuel, junto a Bomberos Voluntarios, móvil 27, a cargo de Cerrutti, quienes asistieron al joven y lo trasladaron para su atención médica.

Publicado el martes 13 de enero de 2026