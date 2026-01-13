Martes 13 de enero de 2026
Accidente entre una moto y un auto en Doctor Real y Humberto

Un joven trasladado.



Publicado el martes 13 de enero de 2026



Un accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de Doctor Real y Humberto, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista fue identificado como Luca C., de 22 años, mientras que el vehículo era conducido por Nora P.

En el lugar trabajó un móvil policial a cargo del sargento Bramuel, junto a Bomberos Voluntarios, móvil 27, a cargo de Cerrutti, quienes asistieron al joven y lo trasladaron para su atención médica.

