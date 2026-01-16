Accidente entre un auto y una moto en Villa del Parque

Publicado el viernes 16 de enero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de Cerrito y Pasteur, en el barrio Villa del Parque.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 307 dominio HPU 607, conducido por Carlos Federico F. (36), colisionó con una motocicleta Yamaha Crypton sin dominio colocado, que era guiada por Ariel G. (46).

Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó herido y manifestó su intención de ser trasladado para recibir atención médica. En el lugar trabajó el móvil policial 31073, a cargo del sargento Guiñazú, quedando a la espera de la intervención de Bomberos Voluntarios M10.

Aseguraron desde la policía de Luján que el automóvil fue secuestrado por falta de documentación. Interviene en el hecho la Comisaría Luján Primera.

