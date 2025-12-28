Domingo 28 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 34°C
  • H: 20%
  • P: 1010
  • V: Este Noreste

AHORA

Accidente entre un auto y una moto en Lugones y Guido Spano

Mediodía de domingo.



Publicado el domingo 28 de diciembre de 2025

Un accidente de tránsito se registró este domingo al mediodía en la intersección de las calles Lugones y Guido Spano, en la ciudad de Luján.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta marca Honda Wave, dominio A095SLA, colisionó con un automóvil Honda City, dominio IZA 469, el cual se encontraba estacionado a unos metros del lugar del impacto.

Como consecuencia del choque, los ocupantes de la moto y del auto resultaron con lesiones, por lo que se solicitó la presencia de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajó el móvil 7 de Bomberos Voluntarios de Luján, a cargo de Giampietro, y personal policial, con el móvil 31073, bajo la supervisión de la oficial Marin M.

Las actuaciones quedaron a cargo de la autoridad competente.

Publicado el domingo 28 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.