Accidente entre un auto y una moto en Lugones y Guido Spano

Publicado el domingo 28 de diciembre de 2025

Un accidente de tránsito se registró este domingo al mediodía en la intersección de las calles Lugones y Guido Spano, en la ciudad de Luján.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta marca Honda Wave, dominio A095SLA, colisionó con un automóvil Honda City, dominio IZA 469, el cual se encontraba estacionado a unos metros del lugar del impacto.

Como consecuencia del choque, los ocupantes de la moto y del auto resultaron con lesiones, por lo que se solicitó la presencia de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajó el móvil 7 de Bomberos Voluntarios de Luján, a cargo de Giampietro, y personal policial, con el móvil 31073, bajo la supervisión de la oficial Marin M.

Las actuaciones quedaron a cargo de la autoridad competente.

