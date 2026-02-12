Accidente en ruta 6: 2 vehículos despistaron y hubo una persona atrapada

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Un accidente de tránsito se registró este miercoles por la tarde noche sobre la Ruta 6, a la altura de la estación de servicio Shell y en sentido hacia la ciudad de Luján, donde dos automóviles protagonizaron un despiste y posterior colisión.

Según informaron fuentes policiales, en un primer momento se había indicado que “había una persona atrapada” dentro de uno de los rodados, por lo que se activó rápidamente el protocolo de emergencia y se convocó a Bomberos Voluntarios y personal policial.

Al arribar al lugar el móvil 10 de la Policía, se constató que se trató del despiste de dos vehículos, aparentemente originado por una maniobra brusca producto de un susto. Los rodados involucrados fueron un Honda Accord, dominio UPG 585, conducido por Hugo Ariel Prete, y un Peugeot 408, dominio AB 364 LW, al mando de Germán Lapuchevsky.

Finalmente, las autoridades confirmaron que, pese a la violencia del impacto y a que una persona estuvo momentáneamente atrapada, no se registraron heridos y ninguno de los ocupantes requirió traslado médico. Ambas partes decidieron resolver la situación de manera particular.

En el lugar trabajó el móvil 9 de Bomberos Voluntarios a cargo del oficial Hildmann, así como el móvil policial 33.900 bajo la responsabilidad del sargento Almeyra. Los vehículos quedaron detenidos en el bulevar central sin afectar la circulación normal de la ruta.

Tras realizar las tareas de prevención correspondientes, el personal interviniente se retiró del lugar.

Publicado el miércoles 11 de febrero de 2026