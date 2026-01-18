Accidente en la ex Ruta 7: un herido fue trasladado al hospital
Domingo al mediodía.
Un accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en la intersección de la ex Ruta 7 y el puente de la Ruta 6.
Por causas que se investigan, un vehículo Chevrolet Corsa que descendía para acceder a la ex Ruta 7 protagonizó el siniestro, dejando como saldo a una persona herida.
“Aseguraron desde la policía de Luján” que el herido fue asistido en el lugar y trasladado por personal de Bomberos Voluntarios al Hospital Zonal para su atención médica.
En el lugar trabajó personal policial y los servicios de emergencia.
Publicado el domingo 18 de enero de 2026