Accidente en la ex Ruta 7: un herido fue trasladado al hospital

Publicado el domingo 18 de enero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en la intersección de la ex Ruta 7 y el puente de la Ruta 6.

Por causas que se investigan, un vehículo Chevrolet Corsa que descendía para acceder a la ex Ruta 7 protagonizó el siniestro, dejando como saldo a una persona herida.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que el herido fue asistido en el lugar y trasladado por personal de Bomberos Voluntarios al Hospital Zonal para su atención médica.

En el lugar trabajó personal policial y los servicios de emergencia.

