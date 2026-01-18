Domingo 18 de enero de 2026


Accidente en la ex Ruta 7: un herido fue trasladado al hospital

Domingo al mediodía.



Publicado el domingo 18 de enero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en la intersección de la ex Ruta 7 y el puente de la Ruta 6.

Por causas que se investigan, un vehículo Chevrolet Corsa que descendía para acceder a la ex Ruta 7 protagonizó el siniestro, dejando como saldo a una persona herida.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que el herido fue asistido en el lugar y trasladado por personal de Bomberos Voluntarios al Hospital Zonal para su atención médica.

En el lugar trabajó personal policial y los servicios de emergencia.

